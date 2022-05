Cofinimmo Offices NV, een dochter van vastgoedgroep Cofinimmo, verkoopt drie kantoorgebouwen in de Brusselse gemeentes Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.

Voor de drie gebouwen samen werd 52 miljoen euro betaald, volgens het bedrijf een hoger bedrag dan de reële waarde die eind maart werd bepaald door onafhankelijke waarderingsdeskundigen.

"We zetten hiermee onze strategie in de kantorensector voort", zegt Cofinimmo-CEO Jean-Pierre Hanin. "Deze bestaat erin het globale evenwicht van de kantorenportefeuille te verbeteren, door het aandeel van de portefeuille in de gedecentraliseerde zone van Brussel te verminderen."

In de portefeuille van Cofinimmo zitten eigendommen in ons land, maar ook onder meer in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Die portefeuille heeft een waarde van ongeveer 5,9 miljard euro.

