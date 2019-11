De Belgische specialist in logistiek vastgoed WDP gaat 200 miljoen euro ophalen via een versnelde private plaatsing,

Het geld moet dienen om zijn groeiplan te financieren. Dit jaar alleen al is het bedrijf uit Wolvertem op weg naar 500 miljoen euro investeringen.

WDP maakte woensdag drie nieuwe investeringen bekend, voor in totaal 70 miljoen euro. Eén ervan betreft een nieuwbouwmagazijn langs de A12 in Londerzeel, dat tegen eind volgend jaar moet klaar zijn. WDP is gespecialiseerd in semi-industrieel en logistiek vastgoed. Het is marktleider in magazijnverhuur in de Benelux en daarnaast ook nog actief in Frankrijk en Roemenië. In 2017 werd de vastgoedontwikkelaar bekroond met de titel 'Onderneming van het Jaar'.

Het aandeel van WDP werd woensdag na de middag geschorst, in afwachting van de kapitaaloperatie. Alleen institutionele beleggers kunnen intekenen op de private plaatsing.