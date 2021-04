De prijzen op de Belgische vastgoedmarkt zijn het afgelopen coronajaar aanzienlijk gestegen, raakte eerder al bekend. Maar ons land is hiermee niet alleen. De prijsstijging ligt precies op het Europese gemiddelde en is zelfs een pak lager dan in onze buurlanden, blijkt uit de jongste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Een huis was eind 2021 in België 5,7 procent duurder dan het jaar voordien, berekende Eurostat. Dat is precies even veel als de gemiddelde prijsstijging in de hele Europese Unie, en ietsje meer dan het gemiddelde in de eurozone (+5,4 procent). De prijzen stegen het sterkst sinds 2006, aldus Eurostat.

Maar tussen de landen zijn er wel nog grote verschillen. In al onze buurlanden was de prijsstijging alvast hoger: +8,7 procent in Nederland, +8,1 procent in Duitsland en +6,4 procent in Frankrijk. In Luxemburg kostte een huis eind 2021 zelfs 16,7 procent meer dan het jaar voordien, de grootste prijsstijging van allemaal.

Euro area #HousePrices up by +5.4% in Q4 2020 over Q4 2019, +1.4% over Q3 2020

In geen enkel Europees land werden huizen het voorbije jaar goedkoper, al waren er in het laatste kwartaal wel prijsdalingen in Spanje (-0,8 procent) en in Hongarije (-0,7 procent). De prijsevolutie zegt echter niets over hoe goedkoop of duur een woning is.

