Een bestaand appartement met zicht op zee kost almaar meer in Nieuwpoort. Nieuwbouwappartementen en huizen worden goedkoper.

De mediaanprijs van de appartementen in Nieuwpoort bleef in 2020 stabiel op 270.000 euro (+0,8%), na een stevige stijging vorig jaar (+7,1%). Op de dijk ging de mediaanprijs maar liefst 10,5 procent hoger dan in 2018: 420.000 euro. Enkel in Knokke kost een appartement met zicht op de Noordzee meer. "Nieuwpoort-Bad is de voorbije jaren uitgegroeid tot het nieuwe Knokke, maar dan zonder het Zoute", stelt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoed. "De investeringen van de stad in groene open ruimte maakten Nieuwpoort attractief, ook voor investeerders. De dijk is aantrekkelijker door de renovatie van het staketsel enkele jaren geleden. Bovendien is het een brede dijk, met weinig autoverkeer." Na de lockdown ziet vastgoedmakelaar Charline Henry van ERA Servimo de activiteit in Nieuwpoort aantrekken. "Voor dure appartementen is er een stabiele vraag. Het meest intrek zijn de goedkope appartementen. In Nieuwpoort spreken we dan onder het kwart miljoen. Ik verwacht daar een prijsstijging. In het middensegment, tot 400.000 euro, kijken de kandidaat-kopers de kat uit de boom." De prijs van de huizen op de secundaire markt is in Nieuwpoort wel met 11 procent gedaald in de afgelopen vijf jaar, naar 220.000 euro. "Dat is ook een gevolg van overheidsingrijpen, vooral in Nieuwpoort-Stad, ver van het op het toerisme gerichte Nieuwpoort-Bad", redeneert Dewaele. "Er zijn de voorbije jaren heel wat sociale projecten gerealiseerd. Als die in de herverkoop komen, haalt dat de mediaanprijs van bestaande huizen naar beneden." De mediaanprijs voor nieuwbouw in Nieuwpoort bedraagt 3825 euro per vierkante meter, een daling met 5 procent tegenover vijf jaar geleden. Voor nieuwbouwappartementen in Nieuwpoort-Bad rekent Charline Henry op 3900 euro per vierkante meter. Voor nieuwbouw in Nieuwpoort-Dorp bedraagt de basisprijs 2800 euro per vierkante meter. "De verklaring van de daling is eenvoudig: de projecten op de Zeedijk zijn zo goed als uitgeput", zegt Marc Naessens, die verantwoordelijk is voor de verkoopafdeling bij het makelaarskantoor Immo Eecke. "Hier en daar wordt nog een gaatje opgevuld, en dat kost 8000 euro per vierkante meter. In het binnenland betaal je normaal 3500 tot 4000 per vierkante meter. De norm wordt stilaan 4000 euro. Projecten als The Green aan de Franslaan mikken op de top."