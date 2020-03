Het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio heeft ook gevolgen voor de toekomstige eigenaars van de appartementen in het olympisch dorp. Zij moeten misschien langer wachten voor ze hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe woonst.

"We hadden dit uitstel niet verwacht", zegt een woordvoerder van projectontwikkelaar Mitsui Fudosan Co. "Er zal waarschijnlijk een impact zijn maar we zijn de gevolgen nog aan het onderzoeken want dit kwam heel onverwacht."

In totaal krijgen 5.632 appartementen na de Spelen een nieuwe bewoner. Zowat 12.000 mensen zullen hun intrek nemen in een van de 23 woonblokken die voor de olympische atleten en hun begeleiders zijn opgetrokken in het "Harumi Flag" complex in Chuo Ward nabij de haven. Er zijn ook handelspanden, parken en scholen voorzien in het nieuwe project, dat zo'n dertien hectaren beslaat.

Volgens de planning zou de verhuis in maart 2023 kunnen beginnen, maar door het uitstel van de Spelen naar volgend jaar is het onzeker wanneer de noodzakelijke verbouwingswerken zullen afgerond zijn.

Volgens een 39-jarige Japanse vrouw die een appartement in het olympisch dorp kocht, staat in het contract dat ze een vertraging in de oplevering moeten aanvaarden als die te wijten is aan omstandigheden buiten de wil van de verkoper. "We moeten ons misschien neerleggen bij een uitstel van een jaar of zo. Ik ben bezorgd over wanneer de nieuwe scholen openen want ik wil dat mijn kinderen er naartoe gaan."

"We hadden dit uitstel niet verwacht", zegt een woordvoerder van projectontwikkelaar Mitsui Fudosan Co. "Er zal waarschijnlijk een impact zijn maar we zijn de gevolgen nog aan het onderzoeken want dit kwam heel onverwacht." In totaal krijgen 5.632 appartementen na de Spelen een nieuwe bewoner. Zowat 12.000 mensen zullen hun intrek nemen in een van de 23 woonblokken die voor de olympische atleten en hun begeleiders zijn opgetrokken in het "Harumi Flag" complex in Chuo Ward nabij de haven. Er zijn ook handelspanden, parken en scholen voorzien in het nieuwe project, dat zo'n dertien hectaren beslaat. Volgens de planning zou de verhuis in maart 2023 kunnen beginnen, maar door het uitstel van de Spelen naar volgend jaar is het onzeker wanneer de noodzakelijke verbouwingswerken zullen afgerond zijn. Volgens een 39-jarige Japanse vrouw die een appartement in het olympisch dorp kocht, staat in het contract dat ze een vertraging in de oplevering moeten aanvaarden als die te wijten is aan omstandigheden buiten de wil van de verkoper. "We moeten ons misschien neerleggen bij een uitstel van een jaar of zo. Ik ben bezorgd over wanneer de nieuwe scholen openen want ik wil dat mijn kinderen er naartoe gaan."