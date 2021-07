Er is een tekort aan woningen op toplocaties in Blankenberge. Het ruime aanbod aan nieuwbouw is nooit gezien.

In Blankenberge is de mediaanprijs van een appartement met 8,5 procent gestegen tot 205.000 euro, leren de cijfers van de notarissen. Op de dijk werd vorig jaar 230.000 euro betaald. "Dit zijn topdagen", zegt Bart Vandemoortele van Immo Marina. "Op de dijk of aan de jachthaven verwacht ik dit jaar nog een prijsstijging van 10 procent." "Er werd na de lockdown zo veel verkocht dat er nu een tekort is, zeker op toplocaties", zegt Michiel Vervecken, vastgoedmakelaar bij Dewaele. "Veel eigenaars wachten met de geplande verkoop, omdat ze niet weten of ze naar het buitenland op reis kunnen vertrekken. Op de zeedijk staan geen tien appartementen te koop. Nooit gezien." "Blankenberge groeide sterk door de rechtstreekse treinverbinding. Er zijn veel toeristen", zegt Anthony De Clerck van Immo Francois. "Dat is vooral belangrijk voor investeerders op zoek naar opbrengst- en investeringseigendommen." De verhuurmarkt kent een stevig verloop. Vandemoortele: "Elk pand in onze portefeuille is tot in september verhuurd. Anders dan vroeger, toen trouwe huurders al boekten voor het volgende jaar, zijn er veel late beslissers, die hebben gewacht op duidelijkheid over de coronamaatregelen. Het wordt uitzonderlijk druk. Hopelijk lukt het om de veiligheidsmaatregelen te handhaven bij een plotse volkstoeloop." De Clerck meldt wel dat de prijzen voor studio's en éénslaapkamerappartementen het wat minder doen. "Tweeslaapkamerappartementen, rijwoningen en villa's zijn in trek." Voor Blankenberge zijn geen kwartaalcijfers over huizen bekend. Vorig jaar bedroeg de mediaanprijs 257.000 euro. Vervecken: "Goedkope, oudere panden worden aangekocht en systematisch vernieuwd. Verloederde buurten werden zo opgeknapt door jonge gezinnen. Villa's zijn in Blankenberge een schaars goed. Ze worden binnen de kortste keren verkocht." Blankenberge is met twintig projecten na Oostende en Knokke de actiefste gemeente voor ontwikkelaars, leren de cijfers van De Crombrugghe & Partners. De mediaanprijs per vierkante meter bleef het voorbije jaar stabiel op 3350 euro. "In tegenstelling tot vroeger is er een enorme vraag naar nieuwbouw", zegt Vervecken. "Dat zet de herverkoop van het goedkopere segment onder druk. Onze studiedienst verwacht over een jaar of twee misschien een overaanbod. Grote ontwikkelaars kunnen langere verkooptijden of lagere marges dragen, maar voor liefhebbers op de vastgoedmarkt kan dat fataal zijn voor hun project." Een uitschieter is het project The One, waar appartementen van meer dan 1 miljoen euro worden verkocht. Twee derde van de 89 stuks is al verkocht.