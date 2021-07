Onder invloed van de coronacrisis - met bijvoorbeeld meer thuiswerk - veranderen de noden op de Brusselse kantorenmarkt. Zo hebben bedrijven minder kantoorruimte nodig.

In de eerste helft van 2021 steeg het aantal beschikbare kantoorruimte tot meer dan een miljoen vierkante meter, zo blijkt uit een rapport van JLL. Volgens de vastgoedadviseur is 'het risico groot dat de structurele leegstand in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen'.

'Minder en groen', zijn de sleutelwoorden momenteel, zegt JLL. Minder, omdat de behoefte aan kantoorruimte duidelijk vermindert. 'Op enkele uitzonderingen na blijkt uit de nieuwe huurovereenkomsten een duidelijke vermindering van de behoefte aan kantoorruimte', stelt de vastgoedadviseur.

Onlangs kondigde de Europese Commissie aan tegen 2030 de kantoorruimte met minstens 200.000 vierkante meter te willen verminderen. En telecombedrijf Proximus zal in de toekomst nog maar de helft van de kantoorruimte nodig hebben in de twee torens die het betrekt nabij het Noordstation.

Daarnaast is er vraag naar 'groen'. 'Voor de groene projecten die bezig zijn, zullen er huurders gevonden worden", zegt JLL. "Maar de structurele leegstand in verouderde eigendommen zal zonder twijfel toenemen', klinkt het.

De voorbije jaren nam de leegstand op de Brusselse kantorenmarkt al toe. In de eerste zes maanden van 2021 stond er iets meer dan een miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. In 2019 was dat nog 942.000 vierkante meter. De leegstandsgraad steeg in die periode van 7,1 naar 7,8 procent.

JLL verwacht dat in de twee jaarhelft en in 2022 het aanbod kantoorruimtes zal stijgen, 'meer als gevolg van vrijgekomen tweedehandsruimte dan van de oplevering van nieuwe projecten'. Daardoor dreigt de structurele leegstand de komende jaren aanzienlijk toe te nemen, klinkt het.

Maar de vastgoedadviseur ziet in de trend ook een opportuniteit. 'Dit maakt de weg vrij voor toekomstige herontwikkelingen (van kantoorgebouwen, red.) naar woningen of ruimtes voor ander gebruik'. Op die manier kunnen de huidige kantoorwijken in Brussel - waar er 's avonds amper nog beweging is - evolueren naar meer gemengde wijken met ook woningen, winkels enzovoort.

