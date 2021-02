Ondanks de coronacrisis gingen in 2020 in België 7 procent meer zelfstandigen van start in de bouwsector dan in 2019. Die stijging is toe te schrijven aan het aantal zelfstandigen dat de sprong waagde in bijberoep (+14,7 %).

De Belg sloeg in 2020 door de lockdowns, het vele thuiswerk en de tijdelijke werkloosheid massaal aan het bouwen en verbouwen. Vele landgenoten maakten voor een make-over van hun huis ook extra budget vrij. De bouwsector werd daardoor een stuk aantrekkelijker voor startende zelfstandigen.

De Bouwunie noteerde in Vlaanderen al een opmerkelijke stijging (+ 9,5 %) in het aantal zelfstandigen dat de stap waagde in de sector. Over het hele land gaat het om een stijging van 7 procent in vergelijking met 2019, zo blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta die gebaseerd is op het aantal startende zelfstandigen in hoofd- en bijberoep die zich sinds 1 januari 2019 bij het Sociaal Verzekeringsfonds (SVF) Acerta zijn komen aansluiten.

Die stijging komt er vooral door het grote aantal ondernemers dat in bijberoep aan de slag gegaan is (+14,7 %). Het aantal startende zelfstandigen in hoofdberoep in de bouwsector nam daarentegen af (-6,4 %).

Meer werknemers

Ook bedrijven actief in de bouwsector stelden in 2020 meer mensen tewerk dan in 2019. Hun personeelsbestand groeide gemiddeld genomen met +1,5 procent. Daarmee is de bouwsector de vijfde sterkste groeisector in 2020 op vlak van tewerkstelling. Acerta baseert zich in zijn analyse op het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur bij 27.000 bedrijven.

'De bouwsector ondervond in 2020 slechts in beperkte mate een impact door de coronapandemie', zegt Els Schellens, Director Operations Starters en Zelfstandigen bij Acerta. 'Enkel tijdens de eerste lockdown lagen de bouwbedrijven stil. Het feit dat deze sector daarna grotendeels 'normaal' kon draaien, zagen velen als dé kans om hun zaak als zelfstandige op te starten.'

Volgens Schellens kozen velen ervoor om dat eerst in bijberoep te doen, gezien de onzekere economische situatie: 'In Vlaanderen profiteren zelfstandigen in de bouw ook van de verlaagde drempel om zelfstandige te worden. En ook het feit dat de Belg het afgelopen jaar veel meer tijd thuis heeft doorgebracht, speelde mee. Velen begonnen te bouwen, verbouwen of te klussen, en dat zorgde ervoor dat de orderboekjes van de bouwondernemers goed gevuld werden.'

