De stad Leuven gaat de site van de paters Scheut in Kessel-Lo aankopen. De site, die eind 2020 door de aanwezige paters en zusters zal verlaten worden, omvat twee missiegebouwen en een park van ruim 20 voetbalvelden groot.

Beide gebouwen zijn nog in zeer goede staat en onmiddellijk inzetbaar. Het schepencollege legt de beslissing tot aankoop eind april voor aan de gemeenteraad.

Leuven ziet in de aankoop een uitgelezen kans om tegemoet te komen aan de vraag van Leuvense verenigingen en middenveldorganisaties naar bijkomende ruimte. Met de buurt en geïnteresseerde verenigingen zal zowel de tijdelijke als definitieve invullling verder worden uitgewerkt. 'We kunnen er ruimte creëren voor onderwijs, zorg en jeugd of voor sociaal-culturele activiteiten. Ook enkele vormen van wonen zoals een rust- of verzorgingstehuis, doorgangswoningen of omkaderd wonen zijn er toegelaten', aldus Lies Corneillie (Groen), als schepen bevoegd voor vastgoed.

Momenteel wonen er nog een vijftigtal paters en zusters op het domein. De zusters verhuizen eind 2020 naar de Zusters van de Jacht in Heverlee, de paters trekken naar het missiehuis van Scheut in Schilde.

De huidige eigenaars zijn volgens het Leuvens stadsbestuur verheugd dat de site na de aankoop ook in de toekomst een maatschappelijke rol zal kunnen vervuilen.

De heuvels waarop de site zich bevindt zijn restanten van een oeroude kustlijn en hebben daarom niet alleen grote erfgoedwaarde, maar zijn ook waardevolle natuurgebieden. Leuven zal na aankoop die natuur- en erfgoedwaarden beschermen.