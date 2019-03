Stad Brussel dwingt eigenaar leegstaand pand voor het eerst tot openbare verkoop

De stad Brussel is de eerste gemeente in het Brussels gewest die er in slaagt om op basis van de Brusselse Huisvestingscode een gedwongen verkoop van een leegstand pand op te leggen.

Het gaat om een pand dat al meer dan 10 jaar leeg staat in de Bijstandstraat, in de nabijheid van de voetgangerszone. Dat maakt Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons bekend in een persbericht.

De gedwongen openbare verkoop is de ultieme maatregel van een lang proces. In eerste instantie wordt de eigenaar aangemoedigd om het gebouw niet te verwaarlozen of leeg te laten staan door het opleggen van een leegstandsboete. Die werd systematisch niet betaald en dus besloot de Stad om in 2011 een juridische procedure op te starten waarbij de rechtbank eigenaars verplicht om hun pand opnieuw op de huurmarkt te brengen.

Ondanks een veroordeling, inclusief hoog oplopende dwangsommen, bleef het pand in de Bijstandstraat de afgelopen 10 jaar onbewoond. Daarop volgde de procedure van een gedwongen verkoop en die werd vorige week ondertekend.

'We willen duidelijk maken dat het de Stad menens is met haar strijd tegen leegstand', zegt schepen Persoons. 'We kunnen het ons niet permitteren om panden in hartje Brussel langdurig leeg te laten staan, terwijl er vele Brusselaars op zoek zijn naar een woning. Bovendien trekt een verwaarloosd gebouw overlast aan.' De Stad Brussel houdt naar eigen zeggen nauwgezet een lijst bij van alle leegstaande, onafgewerkte en verwaarloosde gebouwen op haar grondgebied.