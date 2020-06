Bredene profileert zich als het rustige alternatief aan de kust, gelegen tussen de stad Oostende en het toeristisch aantrekkelijke De Haan. Het blijft een goedkope gemeente, maar de inhaalbeweging is bezig.

De mediaanprijs van de appartementen in Bredene is sinds begin dit jaar (tot eind april) spectaculair gestegen. Met een klim van 17,4 procent naar 241.250 euro zet Bredene de op één na sterkste stijging aan de kust neer, leren de cijfers van de Notarisbarometer. "Dat is een stevige inhaaloperatie na enkele zwakke jaren", stelt Bart van Opstal, die notaris is in het nabijgelegen Oostende. In vijf jaar steeg de prijs van huizen met 18,1 procent tot 254.000 euro. Huizen zijn gewild in Bredene, waar slechts één op de zes woningen een tweede verblijf is. De overige vijf zijn van Bredenaars die er vast wonen. Die krijgen concurrentie, weet Matthias Maelfeyt, vastgoedmakelaar van Astrid Immobilia: "Huizen vliegen onmiddellijk de deur uit. Oostendenaars tussen 30 en 45 jaar, die al wat eigen middelen hebben, vechten met de oorspronkelijke inwoners van Bredene voor een huis met een tuin." "Bredene is voor veel mensen uit Oostende een goedkoop alternatief met een kwalitatief aanbod", weet ook vastgoedmakelaar Filip Dermul, die de verkoop van het project Australia aan de Spuikom voor zijn rekening neemt. Bart Van Opstal bevestigt dat: "Soms lijkt Bredene wel een wijk van Oostende, zij het met een eigen karakter." Met een mediaanprijs van 2825 euro per vierkante meter is Bredene voor nieuwbouw de veruit goedkoopste gemeente aan de Vlaamse kust. Maar de inhaalbeweging is volop bezig. Bredene noteerde vorig jaar zelfs de sterkste stijging aan zee (+15,3%). "Vijf jaar geleden waren er zoveel projecten met zulke hoge prijzen dat de markt slabakte", herinnert Matthias Maelfeyt zich. "Enkele kleine projecten kwamen daardoor in de problemen. Ook de prijzen op de secundaire markt kwamen onder druk door het overaanbod aan nieuwbouw. Nu is er wat meer evenwicht op de markt." "Aan de Driftweg is de voorbije jaren veel gebouwd voor tweedeverblijvers, en dat is nog volop bezig", zegt notaris Van Opstal. "De prijs-kwaliteitverhouding is in Bredene erg gunstig, hoewel vastgoedontwikkelaars vandaag ook mikken op wat duurdere appartementen. De gemeente heeft veel troeven: er zijn behoorlijk wat winkels, enkele supermarkten en heel goede restaurantjes. Het is een rustige gemeente, met de polders in het achterland, maar centraal gelegen tussen Oostende en het wat mondainere De Haan en zijn bossen. Bovendien heeft Bredene een ruim cultureel aanbod."