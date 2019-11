Het Antwerpse Quares heeft een nieuwe CEO: Siham Rahmuni. De jonge vrouw met Marokkaanse wortels wil de vastgoedmakelaar en -beheerder omvormen van een uitvoerder van opdrachten tot een strategische partner. Er moet meer synergie zijn tussen de experts. Anders dreigt het bedrijf zijn bestaansreden te verliezen.

De 34-jarige Siham Rahmuni was tot voor kort financieel en personeelsdirecteur bij Quares, nu wordt ze de CEO. "Ik behandelde de juridische en financiële aspecten van vastgoed", stelt ze. "De 70 vastgoedexperts onderbouwden hun dossiers technisch en commercieel. Dat wordt nu ook mijn taak. Het is ook de bedoeling meer synergie te creëren tussen die experts. We willen de referentie in vastgoeddiensten worden." Quares heeft een eigen vermogen van 4,9 miljoen tegenover 3,2 miljoen schulden, 8 miljoen euro omzet en een bedrijfscashflow van 12 procent. "Door nog meer in te zetten op kennis en kwaliteit zal die omzet de volgende vijf jaar met minstens een kwart stijgen", voorspelt Rahmuni.

