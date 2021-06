De Haan is een discrete markt voor vermogende gezinnen. Maar er is weinig aanbod aan nieuwbouw en appartementen op toplocaties.

De Haan is voor appartementen na Knokke-Heist en Nieuwpoort de duurste gemeente aan de Vlaamse kust, met een mediaanprijs van 220.000 euro, tonen de cijfers van de notarissen. Dat segment onderging het voorbije jaar een stevige prijsstijging tegenover het eerste kwartaal van 2020 (+8,9%). Op de dijk werd vorig jaar 273.500 euro betaald. Toch daalde de activiteit in het eerste kwartaal van dit jaar met 4 procent. "Er is zo weinig aanbod, dat kandidaat-kopers tegen elkaar opbieden", zegt Key De Weerdt van Immo Francois. "Er is heel veel vraag naar appartementen in de hogere prijsklasse, zoals in de Concessie (het historische, beschermde hart van de gemeente, nvdr), de Nieuwe Concessie (een project van POC) of het centrum." Trees Beirens van Agence Du Coq heeft een lijst met potentiële kopers die ze kan bellen als er een mooi pand op de markt komt. "Vroeger zochten we kopers, vandaag verkopers." Voor woonhuizen is De Haan aan zee het duurst na Knokke-Heist. In dat segment steeg de mediaanprijs de voorbije drie maanden met 3,6 procent naar 290.000 euro. Beirens: "Dat bedrag geeft een vals beeld, omdat ook de vissershuisjes in de vakantieparken worden meegerekend. Maar zelfs die kunnen al oplopen tot 240.000 euro. Er zijn ook bijzonder weinig huizen beschikbaar, zeker op toplocaties." "Het gaat snel", zegt Maxime Traen, een makelaar bij Chapter, dat actief is in het luxesegment. "Op een bepaald moment had ik een te renoveren woning te koop op een grond van 650 vierkante meter in de Concessie. Iemand uit Brussel kocht die blindelings via de telefoon voor 1,7 miljoen euro."In Knokke wordt het luxesegment helemaal anders ingevuld. "In Het Zoute woon je om gezien te worden", weet Traen. "De Haan heeft een meer familiaal karakter, waar vermogende mensen in alle discretie van de rust genieten." In De Haan is ook schaarste op de nieuwbouwmarkt. "Het gemeentebestuur hanteert strenge normen voor vergunningen", zegt Michael Deputter van Immo Francois. "Eigenlijk ligt de nieuwbouwmarkt plat. Momenteel worden wel projecten opgetrokken in de Nieuwe Concessie. Ze gaan de deur uit voor 5000 euro per vierkante meter." Er is volgens De Crombrugghe & Partners 2475 vierkante meter nieuwbouw op de markt, het minste van alle kustgemeenten. De prijs van een nieuwbouwappartement is met 3500 euro per vierkante meter lager dan de mediaanprijs aan de kust. "Er zijn grote prijsverschillen tussen nieuwbouw in het centrum en bijvoorbeeld in Wenduine en Vosseslag", zegt Beirens. Het luxueuze project One Beach van Degroote werd niet meegeteld. Dat is het eerste project op de zeedijk in een kwarteeuw. Het enige nog beschikbare appartement kost meer dan 10.000 euro per vierkante meter.