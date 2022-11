De schaarste op de markt van de studentenkamers leidt nu ook tot hogere huurprijzen. Die zijn met gemiddeld ruim 7 procent gestegen in Vlaanderen en Brussel dit academiejaar. "De gemiddelde huurprijs van een studentenkamer in Vlaanderen rondt voor het eerst de kaap van 450 euro", meldt de Vlaamse vastgoedsector.

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), die de Vlaamse vastgoedsector vertegenwoordigt, analyseerde voor haar CIB-Huurbarometer meer dan tweeduizend contracten. Vorig jaar al was er een stormloop op studentenkamers, maar dat vertaalde zich nog niet in felle prijsstijgingen. Dit academiejaar is dat dus wel het geval.

In Brussel is er sprake van een gemiddelde prijsstijging van 7,5 procent. Gemiddeld kost in Brussel een studentenkamer nu 464 euro per maand. In Vlaanderen bedroeg de stijging gemiddeld 7,3 procent, en kost een kamer gemiddeld 455 euro per maand.

De duurste studentenstad is Hasselt (489 euro), voor Leuven (471 euro) en Gent (469 euro). De grootste stijging, 13,3 procent, viel op te tekenen in Brussel (467 euro). Opvallend is dat de prijzen daalden in Antwerpen (446 euro) met 2,7 procent. 'De prijsstijgingen zitten gemiddeld boven de 7 procent, maar blijven toch nog altijd onder inflatie', zegt Kristophe Thijs, directeur Communicatie van CIB Vlaanderen, in het persbericht.

