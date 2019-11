Volgende week starten de werken van een prestigieus renovatieproject op de oude site van de kristalproducent Val Saint Lambert. Het won donderdagavond de prestigieuze prijs 'Best Futura Shopping Center' op de winkelvastgoedbeurs Mapic in Cannes.

Op de MAPIC-winkelvastgoedbeurs in Cannes kreeg het Val Saint Lambert Free Time Park de prestigieuze prijs 'Best Futura Shopping Center'. Het is een project in Seraing met 42.000 vierkante meter winkels, waarvan 23.370 op de voormalige terreinen van de kristalproducent. Het bevat ook 19.000 vierkante meter vrijetijdsvastgoed (een waterpark en een wellness) en een terrein van 40 hectare voor andere vrijetijdsbesteding. Er worden ook een conferentiecentrum, een museum over Val Saint Lambert, 10 kantoortorens en een hotel ontwikkeld. Op termijn komen er ook 450 woningen.

De architecten van het project zijn Minale Design Strategy, Christian Sauvage (voor het winkelgedeelte), Chapman Taylor (vrijetijdsontwerp) en Altiplan (kantoren).

Pierre Grivegnée, die het project ontwikkeld heeft: "Ik ben zeer tevreden. De prijs is de internationale erkenning van een, volgens de jury, toch wel atypisch project. Dit is geen monstercentrum met enkel superwinkels. In ons project komen sport, cultuur, wonen, werken, geschiedenisbeleving én winkelen aan bod. Bovendien klopt de aanpak ecologisch."

Boris van Haare Hejmeijer, internationaal partner en winkelvastgoedspecialist van de vastgoedadviseur Cushman & Wakefield: "Dit project past perfect in de nieuwe aanpak van de retailsector. Vroeger draaide Mapic exclusief rond shoppingcentra, die tot doel hadden zo snel mogelijk geld te verdienen met de aankopen van de bezoekers. Nu moet je meer bieden als retailer. Consumenten krijgen in Seraing de kans om een hele dag of meer aan sport en andere fijne dingen te besteden. En dat er dan ook gewinkeld wordt, is meer dan meegenomen."

Initiatiefnemer Pierre Grivegnée, managing director van Speci, heeft de meerderheid in de projectvennootschap Immoval, waarin het pensioenfonds Ogeo Fund een minderheidsparticipatie neemt. Het bevat ook een 14de-eeuwse abdij en een kasteel uit de 19de eeuw. Die worden ontwikkeld in samenwerking met lokale overheden.

De ontwikkeling van het winkel- en vrijetijdspark kost 130 miljoen euro en die van de kantoren 30 miljoen. Het hotel zal 7 miljoen en de woningen over de hele fase naar schatting 150 miljoen euro kosten. De werken starten volgende week. Met het bedrijf John Cockerill wordt ook een groene energiecentrale ontwikkeld. Val Saint Lambert Free Time Park moet klaar zijn in 2022.

Pierre Grivegnée, die eerder meewerkte aan het succesvolle winkelproject Médiacité, is ervan overtuigd dat zo'n project perfect mogelijk is in Seraing. "We bouwen niet voor Seraing, maar voor een perimeter van 2 uur rijden rond het project", gelooft hij. "We verwachten per jaar 400.000 bezoekers uit Brussel, Aken, Maastricht en Antwerpen. Ik denk dat 85 procent van de bezoekers Vlamingen zullen zijn. Het zullen trouwens geen klassieke winkels zijn. We bouwen ook meer dan 4000 vierkante meter voor vintagewinkels, pop-ups en designwinkels. Het station van Luik ligt vlakbij, zodat de bezoekers makkelijk met het openbaar vervoer kunnen komen. Seraing is in dit verhaal helemaal niet belangrijk."