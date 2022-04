De Raad van State heeft maandag aangekondigd dat het de stedenbouwkundige vergunning schorst die werd toegekend aan nv Debrouckère Development voor het herbestemmen van meerdere gebouwen aan het De Brouckèreplein.

Specifiek gaat om de stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen, renoveren, slopen en heropbouwen van verscheidene gebouwen van het huizenblok gevormd door het De Brouckèreplein, de Augustijnenstraat, de Zwaluwenstraat en de Lakensestraat.

In haar motivatie stelt de Raad van State dat uit de motivering van de vergunning niet kan opgemaakt worden om welke redenen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die vergunning verleend heeft. Meer bepaald 'in afwijking van inzonderheid de 'uitgesproken ongunstige' adviezen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, in het bijzonder aangaande het nieuw hedendaags volume dat boven de opmerkelijke gevels van het De Brouckèreplein zou komen', klinkt het in een mededeling.

Debrouckère Development, dat optreedt namens de ontwikkelaar Immobel, had in 2020 een vergunning ingediend voor de omvorming van het eiland aan gebouwen. Het gaat om een enorm project van 41.000 vierkante meter met onder meer 180 appartementen, 130 studentenkamers, een hotel met 145 kamers, 8.800 vierkante meter werkruimte en 3.200 vierkante meter handelsruimte. Boven enkele beschermde gevels aan de kant van het De Brouckèreplein komt een opvallend nieuw en zichtbaar volume. Dat blijkt een probleem te zijn.

