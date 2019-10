De Antwerpse projectontwikkelaar Brody Group mikt op middelgrote woningprojecten buiten grote steden. Daar is minder concurrentie en genoeg koopkracht voor kwaliteitswoningen. De groep bouwt ook een vastgoedbeheerspoot uit.

De voorbije zomer kocht het de Antwerpse Brody Group vijf kantoorgebouwen in haar thuisstad, waardoor de waarde van de vastgoedportfolio met een derde toenam tot 97 miljoen euro. "Het is de bedoeling dat we in drie tot vijf jaar 300 miljoen euro vastgoed in beheer hebben", voorspelt Israël 'Relly' Brody, wiens groep ook 1326 appartementen met een verkoopwaarde van 285 miljoen euro in de ontwikkelingspijplijn heeft. "Vastgoedbeheer garandeert een stabiele inkomensstroom als bescherming tegen de fluctuerende rendementen van ontwikkelingsprojecten."

...