Op de Broeksite in Machelen verrijst een nieuwe werkwinkelwijk. Broeklin vervangt het geplande winkelcomplex Uplace. Dat maakt Uplace donderdag bekend tijdens een videomeeting.

Projectontwikkelaar Uplace vervangt zijn voormalig project in Machelen definitief door de werkwinkelwijk van ORG Permanent Modernity, het ontwerpbureau van professor Alexander D'Hooghe. Hij ontwikkelde zijn concept na ruim anderhalf jaar overleg met alle belanghebbenden in de regio. Broeklin is een breed samenwerkingsverband, waarbij ook de gemeente Machelen betrokken is. Ook werkgeversorganisatie Voka en ondernemersunie Unizo participeren in het project.

Na uitvoerig studiewerk besliste Uplace om een innovatief sociaaleconomisch project te realiseren in het reconversiegebied. Architect D'Hooghe en landschapsarchitect Bas Smets hebben de ontwerpplannen voor de Broeksite toegelicht. Die vertrekken van een totaal nieuwe visie en verwijzen de vorige plannen van het project Uplace definitief naar de prullenmand.

'Het is niet makkelijk om afscheid te nemen van een project waar we de voorbije vijftien jaar hard aan gewerkt hebben en waar we meer dan 90 miljoen euro in hebben geïnvesteerd', zegt Jan Van Lancker, CEO van Uplace. 'Dat is allemaal voor niets geweest. We draaien die bladzijde definitief om.' Het ambitieuze project van ondernemer Bart Verhaeghe voor een gigantisch winkelcentrum in Machelen lokte veel protest uit en bleek economisch niet haalbaar.

De naam Broeklin verbindt de Broeksite met de bekende stadswijk in New York. De werkwinkelwijk moet de oude industriële site omtoveren tot een soort nieuwe en hippe stad.

