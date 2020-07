De gemiddelde prijs van een appartement steeg in juni 2020 met 5,9 procent tegenover juni 2019, blijkt uit de Notarisbarometer.

De gemiddelde prijs van een appartement is met 5,9 procent gestegen tot 242.024 euro. De prijs van een woonhuis steeg slechts met 1,9 procent tot 267.040 euro. 'De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de gemiddelde prijs van een woonhuis minder sterk stijgt dan die van een appartement. Die trend zet zich voorlopig door', zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Tussen 2015 en 2020 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met 39.000 euro, een nominale stijging van 17 procent. De reële stijging is 8 procent (rekening houdend met inflatie). In dezelfde periode steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 19 procent, of een reële prijsstijging van 11 procent.

Bart van Opstal: "Een appartement kost in ons land gemiddeld 25.000 euro minder dan een woonhuis. Dat lijkt stilaan een constante te worden, want vijf jaar geleden was dat ook al het geval. De gemiddelde prijs van een appartement blijft stijgen. Het heeft wellicht te maken met het feit dat de appartementen de jongste jaren aan marktaandeel winnen tegenover de woonhuizen. Bovendien zijn nieuwbouwappartementen erg in trek, zowel bij reguliere kopers als investeerders."

De grootste prijsstijging bij woonhuizen viel te noteren in de provincie Antwerpen: + 4 procent (317.673 euro). Die provincie kent ook de sterkste stijging voor appartementen (+ 7%, 230.928 euro).

Keerpunt in juni

In januari en februari daalde het aantal transacties lichtjes na de rush op vastgoed aan het einde van 2019 als gevolg van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen. In april en mei had de coronacrisis een enorme impact. Zo daalde het aantal transacties in april 2020 met 24 procent in vergelijking met april 2019. In mei bedroeg de daling zelfs 30 procent. Juni 2020 was het keerpunt: in vergelijking met juni 2019 steeg het aantal transacties met 8 procent.

