De Chinese financiële regulatoren hebben donderdag vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Evergrande - een van de grootste Chinese private groepen - ontboden om hen duidelijk te maken ze 'actief' werk moeten maken van het oplossen van het schuldenprobleem van het conglomeraat.

Evergrande van de steenrijke miljardair Xu Jiayin (Hui Ka Yan in het Kantonees) stelt zowat 200.000 mensen tewerk en creëert naar eigen zeggen 3,8 miljoen banen in China. De ontwikkeling van vastgoed is de kernactiviteit van de groep, die na het aaneenrijgen van overnames op een enorme schuldenberg zit. In januari van dit jaar, bij de publicatie van de jaarrekeningen, ging het om een bedrag van maar liefst 5.655 miljard yuan, ofwel zowat 745 miljard euro.

Wegens de slechte liquiditeitspositie van het bedrijf en uit vrees dat Evergrande op middellange termijn voor betalingsproblemen zou komen te staan, verlaagde kredietbeoordelaar Moody's deze maand zijn rating voor de groep van B2 naar Caa1, een van de slechtst mogelijke. Fitch en S&P deden hetzelfde.

De Chinese centrale bank en de financiële waakhond CBIRC zien de ontwikkelingen bij Evergrande met lede ogen aan. Donderdag ontboden ze verantwoordelijken van het conglomeraat om hen op het hart te drukken dat ze de schuldenkwestie best 'actief oplossen' om 'de financiële stabiliteit en de vastgoedmarkt in stand te houden', blijkt uit een mededeling van de centrale bank. Evergrande moet 'authentieke informatie bekendmaken', vinden de autoriteiten, terwijl de financiële gezondheid van het bedrijf tot bezorgdheid bij beleggers leidt. Recentelijk klaagden onderaannemers en leveranciers ook over wanbetaling.

Naast vastgoed is Evergrande onder meer nog actief in het voetbal (als eigenaar van Guangzhou FC), mineraalwater, voedingsmiddelen, pretparken, toerisme, internetdiensten, verzekeringen, gezondheidszorg en elektrische auto's. Vorige week maakte het bedrijf bekend dat het onderhandelt over de mogelijke verkoop van sommige onderdelen.

