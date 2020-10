De NMBS heeft een raamovereenkomst gesloten met SUMI Smart & Connected Buildings voor de automatisering van 550 stationssites.

Het opzet van de samenwerking tussen NMBS Stations - dat verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van alle stationssites - en SUMI Smart & Connected Buildings is een uniforme automatisering van de technische installaties in de gebouwen en stations van de NMBS.

Tot nu toe werden de sites op verschillende manieren partieel geautomatiseerd met telkens aparte aanbestedingen. SUMI Smart & Connected Buildings krijgt de opdracht om alle elektrische technieken in alle sites te automatiseren en te connecteren met een smart building beheerplatform. In totaal gaat het over ongeveer 550 stations, bijhorende perrons, parkings, fietsenstallingen en diverse andere gebouwen. Onder meer 335 liften, 311 roltrappen en 710 schuifdeuren vallen onder het contract. De raamovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar. De NMBS wenste niet te communiceren over het investeringsbedrag.

SUMI Smart & Connected Buildings heeft het in een persbericht over 'het eerste 'Smart Buildings'-project van deze omvang in België dat via Europese e-Tendering werd aanbesteed'. De Kortrijkse kmo is gespecialiseerd in de automatisering van middelgrote en grote niet-residentiële gebouwen in België. Op het palmares van SUMI Smart & Connected Buildings staan gebouwen van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Manhattan Toren, DPG Media, Mastercard en Barry Callebaut. Voor de raamovereenkomst met de NMBS ging SUMI Smart & Connected Buildings een partnership aan met de Duitse smart hardware-producent WAGO.

