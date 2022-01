Het aanbod aan koopwoningen op de Nederlandse huizenmarkt is eind vorig jaar verder gedaald, tot het laagste niveau sinds 1995.

De krapte aan de aanbodzijde jaagt de prijzen omhoog. 'Een vicieuze cirkel', zo zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In het vierde kwartaal van 2021 wisselde een bestaande koopwoning in Nederland voor gemiddeld 438.000 euro van eigenaar. Dat is een vijfde (20,7 procent) meer dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning steeg met 13,8 procent tot 466.000 euro.

De makelaarsvereniging wijst als oorzaak naar het steeds kleinere aanbod aan woningen. In het vierde kwartaal van 2021 stonden er maar 15.600 huizen te koop, een derde minder dan een jaar eerder. Het is ook het laagste aantal sinds de NVM in 1995 begon met het bijhouden van cijfers over het woningaanbod.

