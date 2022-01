Vastgoedbedrijf Montea start het nieuwe jaar met een "sterke groei" dankzij enkele nieuwe samenwerkingsakkoorden en overnames in België en Nederland. Dankzij de transacties groeit de portefeuille met meer dan 300.000 vierkante meter aan gebouwen, meldt de beursgenoteerde specialist in logistiek vastgoed dinsdag.

In eigen land gaat Montea bijvoorbeeld samenwerken met bouwgroep Cordeel voor de ontwikkeling van 230.000 vierkante meter nieuwe oppervlakte aan logistieke gebouwen in Tongeren, Zele en Vilvoorde. Voorts neemt Montea in Gent het het gebouw van het bedrijf Expologic over.

Bij de noorderburen breidt Montea de portefeuille uit met de overname van gebouwen verhuurd aan PostNL in 's Hertogenbosch en Zwolle. In Tilburg neemt Montea een gebouw van logistiekbedrijf Barsan over.

'In lijn met ons groeiplan Track'24, willen we de komende drie jaar de grootste groei in de geschiedenis van ons bedrijf realiseren', dixit CEO Jo De Wolf in het persbericht.

Financiële details zijn niet vermeld. Het gaat wel om een aanzienlijke groei. Aan het einde van het eerste halfjaar van 2021 rapporteerde Montea een vastgoedportefeuille van net geen 1,5 miljoen vierkante meter, in hoofdzaak in Belgë en Nederland, maar ook in Frankrijk.

