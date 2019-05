De logistieke consultant Logflow, die is gespecialiseerd in het ontwerpen van magazijnen, groeit elk jaar sneller. De e-commerce schudt zijn sector dooreen, weet oprichter Eric Vandenbussche. "Ook in de logistiek is de vierde industriële revolutie niet tegen te houden."

Voor Eric Vandenbussche (62), de oprichter en CEO van Logflow, was ondernemen een late roeping. Na een carrière in de productie en de logistiek bij bedrijven zoals Philips en Katoen Natie stampte de West-Vlaamse automatiseringsspecialist in 2000 Logflow uit de grond. Vandenbussche tekende masterplannen voor magazijnen en productievestigingen, zowel voor kmo's als multinationals. Het diepvriesgroentebedrijf Ardo is een van zijn trouwe klanten. Ook met Lecot, de familiale groothandel in metaalwaren, werkt hij al lang samen.

Logflow was lang een eenmansbedrijf. Pas in 2011 wierf Vandenbussche zijn eerste medewerkers aan. "In die tijd moest ik meer opdrachten weigeren dan ik kon aannemen", vertelt hij. "Door personeelstekort moest ik de projecten na de studiefase doorgeven aan andere partijen en dan zag je zaken fout lopen. Dan moest ik terugkomen en bijsturen. Dat wrong."

Logflow heeft 31 mensen in dienst, vooral ingenieurs. "We begeleiden onze klanten vanaf het ontwerp tot de realisatie. Dat betekent dat we in elke fase andere profielen nodig hebben: technische en creatieve mensen voor het strategische ontwerp, techneuten voor het operationele deel, en boots on the ground voor de realisatie", verduidelijkt Vandenbussche. "Die drie deelgebieden zijn hoogtechnologisch geworden. Daar ligt onze sterkte. Op onze markt beheerst niet iedereen al die domeinen." Om aan de groeiende vraag te voldoen werft Logflow elk jaar drie jonge ingenieurs aan. "We zoeken vooral mensen die logistiek willen doen. We slagen er ook in die talenten aan te trekken. Iedereen krijgt een intensieve opleiding om onze manier van werken aan te leren. Daarnaast halen we experts binnen voor specifieke domeinen. Dat gaat vlotter en vlotter", ervaart Eric Vandenbussche. "Wij doen de topprojecten en zijn actief in alle sectoren. Dat is aantrekkelijk. We werken zowel voor imec als voor Jan De Nul."

Ik vrees dat het kalf hier verdronken is. Het probleem is dat er in België geen visie is

Nederland achternahollen

Het orderboek van het onafhankelijke consultancybedrijf is goed gevuld. "We voelen wat vertraging, maar er wordt nog altijd volop geïnvesteerd. Wij zitten vroeg in de keten. Het zal nog niet meteen stilvallen", verwacht Vandenbussche. Hij merkt wel een aarzeling in bepaalde sectoren. "Dat Alibaba naar Luik komt, veroorzaakt onzekerheid. Durven bedrijven in de distributiesector nog zeven jaar vooruit te denken? Het is duidelijk dat niemand nog investeert in rigide systemen. Logistiek moet nu flexibel zijn, het apparaat moet mee kunnen fluctueren met de business. Voor de automatisatie is dat niet zo eenvoudig", weet Vandenbussche.

De roep naar flexibele systemen is een gevolg van de doorbraak van de e-commerce. "Enorme pieken zoals die op Black Friday kun je niet managen met een log systeem", zegt Vandenbussche. E-commercemagazijnen voor pure e-commercespelers zoals bol.com en Amazon heeft hij nog niet ontworpen. "Wij doen vooral projecten voor Belgische productiebedrijven." Vandenbussche ziet niet meteen grote e-commercemagazijnen naar België komen. "We blijven Nederland achternahollen. Als je ziet welke infrastructuur ze in Nederlands Limburg neerzetten, hoe ze dat aanpakken, hoe ze die bedrijven lokken: het wordt heel lastig daar nog op in te pikken. Ik vrees dat het kalf hier verdronken is. Het probleem is dat er in België geen visie is."

ERIC VANDENBUSSCHE "Ik ben hier het buitenbeentje tussen al die ingenieurs." © Emy Elleboog

Van Loppem naar Oostkamp

Tegen eind dit jaar wil Logflow groeien naar veertig personeelsleden. Het hoofdkantoor is gevestigd in het West-Vlaamse Loppem, voor de Antwerpse projecten is er een filiaal in Zandhoven met vijf medewerkers. "Voor kmo's zijn die lokale satellieten belangrijk. Zij wensen ondersteuning vanuit de regio. We zullen nog andere filialen openen, onder meer in Wallonië. Maar we doen dat stap per stap", zegt Vandenbussche. Hij koestert ook een internationale ambitie. "Vandaag zijn we actief in zeven landen, tot in Nieuw-Zeeland. We volgen onze Belgische klanten. Volgend jaar openen we een eerste buitenlands kantoor in het Noord-Franse Rijsel. Volgens ons plan gaan we naar vijftig tot zestig mensen binnen de drie jaar."

Tegen die tijd wil Vandenbussche de operationele leiding doorgeven aan een externe CEO. Zelf zal hij een coachende rol blijven spelen. "De creativiteit moet nog vaak van mij komen. Ik ben hier het buitenbeentje tussen al die ingenieurs ( lacht). Het is altijd mijn visie geweest om mensen binnen te halen die slimmer zijn dan ik." Om ruimte te creëren voor het groeiende personeelsbestand investeert Logflow in een nieuwbouw op de O-Forty-bedrijvencampus in Oostkamp langs de E40, een project van Global Estate Group. "Wij investeren 5,5 miljoen euro voor 2600 vierkante meter kantoorruimte. Daar is op termijn ruimte voor 130 tot 150 mensen. De verhuizing is gepland voor het derde kwartaal van 2020", zegt Eric Vandenbussche.

Artificiële intelligentie

"In ons nieuwe gebouw komt een verdieping voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Ook in de logistiek is de vierde industriële revolutie niet tegen te houden. Onze business is heel kennisgedreven. Het gaat om IT, automatisering, hard- en software. Wij gaan er werken rond artificiële intelligentie in de logistiek", stelt Vandenbussche. Hij wil ook met partners samenwerken rond concepten zoals het warehouse van de toekomst. Vandenbussche schetst een toekomstbeeld met robots die langs de magazijnrekken klimmen om er producten uit te halen. "Aan de universiteiten is interesse om dingen samen te doen. We kunnen elkaar versterken. Die wisselwerking is heel interessant", vindt Eric Vandenbussche.

De ondernemer heeft een dossier ingediend bij de Vlaamse regering om strategische transformatiesteun voor zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te krijgen. "Veel klanten zijn er nog niet mee bezig, maar dat komt wel. We moeten ons daarop voorbereiden. Toen ik in 2000 sprak over warehouse management software (WMS), had niemand daarvan gehoord. Vandaag zijn die systemen doorgebroken tot bij de kmo's. Dat zal met logistieke robots en artificiële intelligentie ook gebeuren", verwacht Vandenbussche.