De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM zal in de toekomst ook buiten de provinciegrenzen kunnen investeren. Dat is het gevolg van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op de jaarvergadering van LRM ondertekent.

Sinds 1999 -het jaar dat LRM met bedrijfsinvesteringen startte- werd al 751,6 miljoen euro door middel van kapitaal en leningen geïnvesteerd in 396 bedrijven en 11 fondsen. Die investeringen gebeuren traditioneel in de provincie Limburg, maar in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt LRM meer mogelijkheden om te internationaliseren.

'Bij LRM staat de deur steeds open voor ambitieuze bedrijven met groeiplannen of ondernemingen die in transitie zijn. Ik ben zeer tevreden over het feit dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ons toelaat om ook over de Limburgse grenzen te kijken', zegt algemeen directeur Tom Vanham. 'Dit geeft ons de ruimte om bedrijven en onze regio nog meer te laten groeien. De komende jaren zal onze primaire focus op Limburg en met uitbreiding de volledige Euregio liggen.'

Volgens LRM is het van groot belang om het innovatief vastgoed verder te internationaliseren. 'Daar is LRM nu ook al volop mee bezig. Elke euro die LRM investeert, zal niet noodzakelijk op Limburgse bodem gebeuren, maar moet wel steeds Limburg ten goede komen', legt Vanham uit.

Op de jaarvergadering worden ook de cijfers van 2018 bekendgemaakt. LRM sluit met een positief resultaat van 120.000 euro het boekjaar 2018 af. Bovendien keert LRM opnieuw een dividend uit van 10 miljoen euro. Dat bedrag gaat naar het Vlaams Gewest, dat de som integraal doorstort naar de stichting Limburg Sterk Merk. Sinds haar oprichting in 1994 keerde LRM al 367 miljoen euro aan dividenden uit aan het Vlaams Gewest.