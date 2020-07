Xior, de beursgenoteerde eigenaar en beheerder van studentenkoten, gaat een 90 meter hoge woontoren bouwen in Amsterdam. Dat heeft het bedrijf donderdagavond bekendgemaakt.

Xior heeft samen met andere partijen een tender gewonnen voor een hoogbouwkavel aan het IJ in Amsterdam. Het vastgoedbedrijf gaat instaan voor de investering, bouw en uitbating van een woontoren - de BrinkToren - van 90 meter hoog en goed voor 28 verdiepingen, die plaats moet bieden aan 400 bewoners. Er zullen niet alleen studenten wonen, maar ook andere 'starters', klinkt het. Xior investeert 61 miljoen euro in het project. De oplevering wordt verwacht uiterlijk in 2026. Nederland is goed voor meer dan de helft van de vastgoedportefeuille van Xior. Er is een grote schaarste aan studentenwoningen.