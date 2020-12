Xior heeft een akkoord op zak voor de aankoop van een torengebouw met studentenkoten in de Nederlandse stad Groningen.

Het Belgische beursgenoteerde bedrijf gespecialiseerd in studentenhuisvesting spreekt woensdag nabeurs van een investeringswaarde van circa 91,5 miljoen euro. De 'Zernike Toren' wordt met 698 koten meteen het grootste gebouw in de portefeuille van Xior Student Housing.

De 698 studentenkamers zijn pas dit jaar opgeleverd en intussen allemaal verhuurd, klinkt het in een persbericht. Het dit jaar geopende torengebouw van 23 verdiepingen tilt de waarde van de Nederlandse portefeuille van Xior tot boven de kaap van een miljard euro. Het bedrijf verwacht een aanvangsrendement van zowat 6 procent.

Zernike Tower bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen: een toren met 467 koten voor een lang verblijf en een aangrenzend gebouw van vier verdiepingen met 231 'units' voor kort verblijf. Er is sprake van een totale bruikbare oppervlakte van ca. 20.000 vierkante meter. Xior heeft al twee andere gebouwen in Groningen, wat er het totaal op 1.161 studentenkamers brengt.

Het Belgische beursgenoteerde bedrijf gespecialiseerd in studentenhuisvesting spreekt woensdag nabeurs van een investeringswaarde van circa 91,5 miljoen euro. De 'Zernike Toren' wordt met 698 koten meteen het grootste gebouw in de portefeuille van Xior Student Housing.De 698 studentenkamers zijn pas dit jaar opgeleverd en intussen allemaal verhuurd, klinkt het in een persbericht. Het dit jaar geopende torengebouw van 23 verdiepingen tilt de waarde van de Nederlandse portefeuille van Xior tot boven de kaap van een miljard euro. Het bedrijf verwacht een aanvangsrendement van zowat 6 procent. Zernike Tower bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen: een toren met 467 koten voor een lang verblijf en een aangrenzend gebouw van vier verdiepingen met 231 'units' voor kort verblijf. Er is sprake van een totale bruikbare oppervlakte van ca. 20.000 vierkante meter. Xior heeft al twee andere gebouwen in Groningen, wat er het totaal op 1.161 studentenkamers brengt.