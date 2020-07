Nadat de prijzen van appartementen en huizen in Koksijde en Oostduinkerke waren gedaald, werd 2020 het jaar van de heropleving. Ook de nieuwbouw beleeft een piek.

Na de gestage prijsdaling sinds 2014 kan 2020 het jaar worden dat de prijs van appartementen in Koksijde heropleeft. Van januari tot april steeg de mediaanprijs met 4,7 procent naar 225.000 euro. Dat is wel nog 20.000 euro lager dan in 2014. De huizenprijs steeg spectaculair met 14,5 procent tot 315.000 euro. "De westkust ziet een opmerkelijke stijging", stelt Vincent Beuten van Era Servimo. "Koksijde had het lang wat moeilijk door het grote aanbod van nog te renoveren appartementen. De prijzen bereiken nu een niveau dat ze aantrekkelijk worden. Je vindt er nog een degelijk appartement met twee slaapkamers voor 150.000 euro." De kopers zijn klassiek mensen van middelbare leeftijd, die hun woning in het binnenland hebben afbetaald en hun hypotheeklening verlengen om een tweede verblijf af te betalen. In Sint-Idesbald en Oostduinkerke tellen kopers al snel 40.000 tot 80.000 euro neer voor een klassiek appartement. Op de dijk stegen de prijzen vorig jaar met 3,5 procent, naar 265.000 euro. Dat is wel 4,5 procent minder dan in 2014. "Ook op de dijk van Koksijde zijn de prijzen weer aantrekkelijk", aldus Beuten. "Kopers hoeven er ook niet op te boksen tegen ontwikkelaars, doordat de hoogte op de zeedijk strikt beperkt is tot zes verdiepingen. Ontwikkelaars kunnen dus geen meerwaarde creëren door er een paar verdiepingen bij te bouwen." Op Knokke na is de mediaanprijs in Koksijde en Oostduinkerke voor nieuwbouw de hoogste aan de kust: 4375 euro per vierkante meter. "De mediaanprijs zegt niet zoveel, want voor 4000 euro per vierkante meter heb je in Koksijde een mooi appartement van 85 vierkante meter, met domotica, camerabewaking, verwarmde parketvloeren, een designkeuken en designbadkamer", stelt Beuten. In Oostduinkerke kunnen de prijzen stijgen tot 6000 euro per vierkante meter. In de duinen van Sint-André worden zelfs luxeappartementen verkocht van 1,8 miljoen euro, of bijna 10.000 euro per vierkante meter. "Dat is een exclusieve locatie, maar ook andere plaatsen in Oostduinkerke zijn behoorlijk mondain", stelt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep. "Heel wat kopers in Oostduinkerke willen na hun pensioen naar de kust verhuizen", weet Beuten. "Zij willen mooi afgewerkte appartementen. De tijd dat de prijzen bleven toenemen door puur op de ligging te spelen, is voorbij. Kopers willen waar voor hun geld."