'De angst voor de e-commercegiganten als Amazon en Alibaba verlamt de winkelketens', zegt Koen Tengrootenhuysen, voorzitter van Retail Forum Belgium, de belangenorganisatie van de winkelketens.

"Uitbaters, investeerders, verhuurders, promotoren en aannemers zitten naar elkaar te kijken wie beweegt, in de hoop mee te kunnen stappen als de tegenstrategie lukt. Maar er gebeurt amper iets. De klassieke winkelsector zit in een financiële en existentiële crisis".

We spraken Tengrootenhuysen op Mapic, de jaarlijkse winkelvastgoedbeurs in Cannes. De sfeer was allesbehalve uitbundig bij veel van de 8500 bezoekers. Ook de 250-koppige Belgische delegatie was vrij voorzichtig. "Er is een zekere spanning", stelt Tengrootenhuysen, ook directeur Vastgoed en Ontwikkeling bij Decathlon België. "Zeker in West-Europa worden nieuwe projecten on hold gezet. Toch is de rendabiliteit van stenen winkels nog altijd hoger dan die van de internetketens. De kostprijs van de logistiek van die laatste is enorm. In België drukt het dure nachtwerk nog sterker op de kosten. Maar ondertussen daalt de omzet van dit retailvastgoed. Zelf halen we in België 8 procent van onze omzet online. In Nederland is dat al een kwart en in Duitsland een derde. Het eindresultaat laat zich raden. Net daarom is het zo moeilijk om beslissingen te nemen over investeringen."

Tengrootenhuysen reisde onlangs door China. "Daar is de sfeer compleet anders", getuigt hij. "Vastgoedprojecten gebruiken het internet om hun producten beter te commercialiseren. Consumenten lopen er met hun smartphone door de winkels, krijgen online informatie over de producten die ze opmerken, kopen ze via hun apparaat en krijgen ze die dag nog aangeleverd."

Op de Mapic-beurs stond het begrip 'beleving' centraal als middel om de winkels weer aantrekkelijk te maken. "Jawel, het kan nuttig zijn om je winkel te integreren in bijvoorbeeld een pretpark", redeneert Tengrootenhuysen. "Maar beide moeten rendabel zijn of je redt het niet. We trachten zelf in te spelen op deze trend, door op het dak van 5000 vierkante meter van een Decathlon-complex in Charleroi een voetbal-, basket en padelveld te plaatsen. Dat kost echter allemaal geld."

Dat nieuwe complex zal half december openen. Volgende week opent een Decathlon-winkel in Mechelen. De wat kleinere winkel in het centrum lijkt wel geïnspireerd te zijn door de Chinese voorbeelden. "We spelen volop de kaart van het internet", aldus Tengrootenhuysen. "De klanten krijgen in de winkels een beperkt gamma te zien, maar bekijken met onze medewerkers online wat er nog beschikbaar is. Als ze een keuze hebben gemaakt, wordt dat product diezelfde dag nog geleverd."

Dat gebeurt per fiets. Het project loopt in samenwerking met Urbike, wiens fietsen met aanhangwagen nu in Brussel pakketten tot 200 kilo kunnen leveren. Ze werden hiervoor al getraind. "Tengrootenhuysen: "Met een beperkte investering in stenen, maar extra faciliteiten, lossen ze de beperkte bereikbaarheid van winkels in de stad op."