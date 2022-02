Gerantis wordt het nummer één in software voor syndici. Dankzij een hele rist overnames in de voorbije twee jaar positioneert de Antwerpse groep zich aan de top van het beheer van residentiële gebouwen. Topman Jelle Geerits wil zijn bedrijf doen uitgroeien tot de marktleider, met de steun van de private-equitygroep M80.

De gebouwenbeheerder Gerantis heeft de voorbije twee maanden vier sectorgenoten in Oost-Vlaanderen en Limburg overgenomen. Het rijfde onlangs ook de softwareontwikkelaar Zeron en de softwarepaketten Syndesk en Rentdesk in. Zo wordt de Antwerpse groep het nummer één in software voor het beheer van appartementsblokken. Gerantis behoort tot de Antwerpse holding Castelmore Group en de private-equitygroep M80.

Twaalf overnames deed Gerantis in de voorbije twee jaar. Op die manier kwam de groep in de top drie van de beheerders van residentiële gebouwen. Het brengt leven in een sector die een ambachtelijk en wat oubollig imago heeft. De meeste gebouwen worden voor verenigingen van mede-eigenaars (VME's) beheerd door een mede-eigenaar of een kleine zelfstandige, die eigenhandig facturen schrijft en de boekhouding voert. "Door schaalgrootte te creëren en het beheer te digitaliseren, kunnen we kosten besparen en de mede-eigenaars meer en betere diensten aanleveren, ook digitaal", zegt topman Jelle Geerits. "Wij willen de sector grondig dooreenschudden." Het beheer van de gemeenschappelijke delen van de naar schatting 91.000 VME's gebeurt door 6.000 syndici, van wie de helft professionals zijn. Met een dienstverlening aan 2.600 VME's is Syncura de grootste onafhankelijke syndicus van het land. Het is in handen van de familie Vande Moortel van de gelijknamige steenbakkerij in Oudenaarde. Het nummer twee, met 2.150 gebouwen in portefeuille, is Parte, dat vorig jaar zelf elf sectorgenoten overnam. De groep werd eind 2020 opgericht door de holding Around van onder meer Amaury Hendrickx, de oprichter van de hamburgerketen Ellis. Een belangrijke buitenlandse speler is Esset Benelux van Emeria, de holding boven de Franse marktleider Foncia. Die beheert vooral winkels, maar ook woonblokken en kantoren. Het aantal personeelsleden van Gerantis vermenigvuldigde vorig jaar met drie tot 130. Ze beheren 2.000 VME's. Over zijn omzet blijft Geerits, zoals de meeste spelers, discreet. Hij hoopt met Gerantis in 2026 met 100 miljoen euro omzet een kwart van de markt te bezetten en marktleider te zijn. Gerantis doet daarvoor als enige grote speler een beroep op institutionele investeerders. In augustus 2021 versterkte het zijn eigen vermogen met een eerste schijf van 9 miljoen euro als onderdeel van een geplande kapitaalverhoging van 17,5 miljoen euro, grotendeels gefinancierd door M80. Die private-equitygroep is in 2018 opgericht door onder meer Peter Maenhout (ex-Gimv) en haalde sindsdien 200 miljoen euro op. Ze heeft nu 45 procent van het kapitaal en levert twee van de vijf bestuurders van Gerantis. "De participatie was nodig omdat de groei zo snel verliep, dat we die niet alleen konden realiseren met het rendement na de integratie van de acquisities", verklaart Geerits. "M80 bestaat bovendien uit topondernemers, die ook een sterke meerwaarde kunnen bieden aan het management." De softwaretak blijft een onafhankelijk distributeur voor andere syndici. Het is niet de bedoeling dat de IT wordt ingezet om concurrenten aan zich te binden. Syncura werkt bijvoorbeeld al met softwarepakketten die Gerantis heeft gekocht. Geerits: "We zullen om de tafel zitten, om de verdere samenwerking te garanderen." Gerantis integreert de verwerking van de boekhouding, de opvraging van eigen vermogen en de betaling van facturen door en voor de overgenomen VME's in één netwerk. Een efficiëntie-oefening leidt in de meeste dienstenbedrijven ook tot een sanering van de overheadkosten. Van ontslagen is echter geen sprake, omdat Gerantis elke werknemer nodig heeft om zijn groei te ondersteunen. Na een overname blijven de administratieve medewerkers op hun vroegere werkplaats aan de slag, uiteraard digitaal verbonden met het netwerk. De digitalisering en het centrale beheer leiden tot meer rendement, maar niet tot lagere facturen voor de VME's. Geerits: "De wetgeving en de normen rond het beheer worden steeds complexer en vergen dus meer middelen. We willen de rendementswinst gebruiken voor een bredere en efficiëntere dienstverlening." Dat moet leiden tot een meer gestroomlijnde informatie-uitwisseling met de VME's over bijvoorbeeld de inning van facturen, het verloop van de procedures en werkzaamheden aan het gebouw. Gerantis wil een gelijkwaardige service aanbieden voor rentmeesters die het onderhoud én het beheer aanbieden aan mede-eigenaars. Zij staan ook in voor de verhuur van de woningen. Veel overgenomen bedrijven zijn al actief als rentmeester. Omdat heel wat syndici tegelijk ook makelaar zijn, heeft Gerantis ook vastgoedkantoren in portefeuille. De toekomstige strategie wordt dit jaar verder uitgewerkt. In de vastgoedmakelaardij voltrekt zich een vergelijkbare evolutie als bij de syndici: consolidatie, professionalisering en digitalisering. De hulp van een externe financier kan in dat proces dus welkom zijn. Geerits: "We zullen zien of we daar zelf nog actief in meestappen." Een partner als M80 kijkt in een buy-and-buildscenario op termijn uit naar een uitstap. "Dat hoeft niet te betekenen dat er een einde komt aan onze groei", stelt Geerits. "Zo kan Gerantis dan met een nieuwe partner beginnen aan de uitbouw van een buitenlandse poot. In Frankrijk is ook een consolidatie in het vastgoedbeheer bezig. Het is best mogelijk dat we ooit met de steun van een nieuwe partner de grens oversteken."