International Workplace Group (IWG), bekend van Regus en Spaces, gaat op zoek naar franchisepartners in België. De wereldwijde aanbieder van flexibele werkplekoplossingenwil in ons land groeien van 40 naar minstens 130 locaties tegen 2029.

Op vier jaar is het aantal Belgische IWG-locaties toegenomen van dertien naar veertig. Je vindt de Regus- en Spaces-vestigingen allang niet meer alleen in de grote steden, maar ook op verkeerskooppunten, in kleinere steden zoals Herentals en Roeselare, en in gemeenten aan de rand van de grote steden.Om de expansie in ons land nog te versnellen, gaat IWG op zoek naar franchisepartners. Het is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. In onder meer Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk heeft het de franchiseformule al met succes geïntroduceerd. IWG trok Rob Hogervorst aan om de franchiseformule in ons land uit te rollen.Hogervorst heeft tien jaar ervaring als franchisemanager bij de Nederlandse fastfoodketen Febo. Daarnaast bekleedde hij ook een bestuursfunctie bij de Nederlandse Franchise Vereniging.William Willems, de algemeen directeur van IWG België, is overtuigd van het model: "In tien jaar willen we groeien van 40 naar 130 locaties. Een groot deel daarvan moet er komen via onze franchiseformule. De provincies Luxemburg, Limburg en Henegouwen zijn nog blinde vlekken op de IWG-kaart en krijgen de prioriteit."