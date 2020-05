In het Vlaamse Gewest werden vorig jaar iets minder dan 100.000 woningen verkocht. Dat is een stijging van 22 procent tegenover een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2010, meldt Statistiek Vlaanderen.

In iets minder dan de helft van de verkochte woningen ging het om gesloten en halfopen bebouwingen, appartementen waren goed voor 27 procent van de verkopen.

Vooral rond Antwerpen werden veel woningen verkocht: bijna 9.700 of 3,6 procent van de woningvoorraad. Maar ook aan de kust en in sommige gemeenten grenzend aan Wallonië wisselden veel woningen van eigenaar.

Nog volgens Statistiek Vlaanderen was de mediaanprijs van de verkochte woonhuizen in het Vlaamse Gewest vorig jaar 262.500 euro. Bij woonhuizen in gesloten of halfopen bebouwing ging het om 240.000 euro, bij woonhuizen in open bebouwing om 330.000 euro.

De mediaanprijs van appartementen lag op 195.000 euro. Vergeleken met 2018 is de mediaanprijs van gesloten en halfopen bebouwingen daarmee met 6,2 procent gestegen. Voor open bebouwingen gaat het om een prijsstijging van 3,5 procent, en bij appartementen van 5,4 procent.

Een woonhuis was in 2019 het duurst in Sint-Martens-Latem en Knokke-Heist, waar de mediaanprijs 500.000 euro bedroeg. In de provincie Limburg en de Westhoek lag de mediaanprijs van een woonhuis in de meeste gemeenten lager dan 250.000 euro.

