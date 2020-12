De huurprijzen voor winkeloppervlakte op de Antwerpse Meir, de voornaamste winkelstraat van de Scheldestad, zijn op een jaar tijd met 14 procent gedaald. Dat zegt vastgoedadviseur JJL. In de Brusselse Nieuwstraat was er een daling met 9 procent.

Zowel op de Meir als in de Nieuwstraat betalen retailers volgens JJL nu 1.600 euro per vierkante meter per jaar. In shoppingcentra noteerde JJL een daling met 4 procent tot 1.300 euro.

In heel Europa staan de huurprijzen voor winkelruimte onder druk, zegt JJL. Dat is vooral het geval in grote stedelijke centra die leven van toeristen, 'funshoppers' en kantoormensen.

De huurprijzen op toplocaties zijn al twee jaar dalend, maar de gezondheidscrisis maakte dat het nog sneller ging. 'Het valt niet te ontkennen dat er de komende maanden een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen de verwachtingen van verhuurders en retailers', zegt JJL.

