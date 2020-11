De Nederlandse huizenprijzen zijn in oktober het sterkst gestegen in bijna twee jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren koopwoningen meer dan 9 procent duurder dan een jaar eerder. Ook werden er flink meer woningen verkocht. Van een coronadip, zoals veel economen hadden verwacht, lijkt absoluut geen sprake.

Op de Nederlandse woningmarkt is al een hele tijd sprake van grote krapte. Het aanbod aan te koop staande huizen is sterk gedaald, terwijl er veel mensen op zoek zijn naar een woonst. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen. De laatste keer dat het CBS een sterkere prijsstijging constateerde, was in november 2018.

Het Kadaster registreerde vorige maand in totaal 22.146 woningtransacties. Dat is bijna 18 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 190.854 huizen gewisseld van eigenaar in Nederland, wat neerkomt op een toename van 7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Makelaars verwachten dat deze trend ook de volgende maanden zal aanhouden.

Net als in België zijn veel kopers op zoek naar een huis met tuin en/of extra ruimte. De coronacrisis en lockdown heeft het belang van een aangename leefomgeving nog meer in de verf gezet. Daarnaast speelt in Nederland ook het feit dat het fiscaal stelsel vanaf 1 januari wijzigt, waardoor heel wat transacties nog versneld worden naar dit jaar.

