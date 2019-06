De Huisvestingsdienst van de KU Leuven verwacht voor het komende academiejaar een stabilisering van de kotprijzen.

'Exacte cijfers zullen we pas weten als we rond de jaarwisseling net als de voorbije jaren opnieuw een representatief staal van huurcontracten gaan onderzoeken. We verwachten echter weinig verandering', aldus Ludo Cloonen van de Huisvestingsdienst.

Het aantal studentenkoten blijft volgens Cloonen volgend academiejaar immers zo goed als ongewijzigd. 'Ik heb geen weet van nieuwe, grote projecten op de private markt. Wat betreft de studentenhuisvesting die de KU Leuven aanbiedt, opent Camillo Torres na een grondige renovatie weliswaar opnieuw de deuren, maar dat wordt onder meer gecompenseerd door andere koten die wegens renovatie tijdelijk niet meer verhuurd worden zoals het Pauscollege', aldus Cloonen.

Na een jarenlange stijging stabiliseerden de kotprijzen de afgelopen drie jaar na de bouw door de KU Leuven en private ontwikkelaars in de periode 2013-2016 van circa 2.600 bijkomende kamers. Tijdens het academiejaar bedroeg de totale huurprijs voor een kamer met basiscomfort gemiddeld 3.280 euro voor een 10-maandencontract en 4.260 euro voor een contract van 12 maanden. In Leuven zitten naar schatting 42.000 studenten op kot.