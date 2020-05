De verkoop van nieuwbouwwoningen is sinds het losbarsten van de coronacrisis met bijna 50 procent gedaald, blijkt uit een bevraging bij de woningbouwers door Confederatie Bouw.

Uit de enquête bij de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers blijkt dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen sinds de start van de epidemie met 47 procent is teruggevallen.

'Een ongeziene klap', zegt de Confederatie Bouw, vooral omdat het voorjaar en de periode rond Batibouw normaal gezien de piekmomenten zijn. 'Tijdens de zomer valt de verkoop van woningen altijd wat terug, wat ervoor zal zorgen dat de woningbouwers, zonder heropleving, vanaf het najaar met een ferme krimp in de activiteit zullen zitten", klinkt het.

Gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere vraagt "nu meteen tijdelijke fiscale steunmaatregelen die ten laatste eind mei ingaan en meteen zorgen voor een schokeffect". De sector wil een 'sterke fiscale incentive voor gezinnen die investeren in vastgoed'.

