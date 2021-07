De projectontwikkelaars BPI Real Estate en Immobel hebben een bouwvergunning gekregen voor een groot project aan het De Brouckèreplein in het centrum van Brussel.

BPI en Immobel bouwen de voormalige Allianz-kantoren die uitkijken op het De Brouckèreplein om. Het project - Brouck'R - voorziet zowel in residentiële als commerciële ruimte. Er komen 176 appartementen, 129 studentenkoten, een hotel met 152 kamers, 6.850 vierkante meter kantoorruimte en 3.365 vierkante meter winkelruimte. De historische gevels langs het plein worden behouden.

'Met dit gemengde, maar voornamelijk residentiële initiatief, komen we tegemoet aan de dringende vraag naar bijkomende huisvesting in deze zeer gegeerde buurt', zegt Immobel-CEO Adel Yahia. "Vandaag geven kantoren nog de toon aan op en rond de site. Ons project zal dat drastisch veranderen', klinkt het.

Het Brussels nieuwsmedium Bruzz schreef vorig jaar dat BPI en Immobel 140 miljoen euro investeren in het project. Het nieuwe complex werd ontworpen door de Deense architect Henning Larsen en het Brusselse architectenbureau A2RC Architects. De werken gaan tegen eind 2021 van start.

BPI en Immobel bouwen de voormalige Allianz-kantoren die uitkijken op het De Brouckèreplein om. Het project - Brouck'R - voorziet zowel in residentiële als commerciële ruimte. Er komen 176 appartementen, 129 studentenkoten, een hotel met 152 kamers, 6.850 vierkante meter kantoorruimte en 3.365 vierkante meter winkelruimte. De historische gevels langs het plein worden behouden. 'Met dit gemengde, maar voornamelijk residentiële initiatief, komen we tegemoet aan de dringende vraag naar bijkomende huisvesting in deze zeer gegeerde buurt', zegt Immobel-CEO Adel Yahia. "Vandaag geven kantoren nog de toon aan op en rond de site. Ons project zal dat drastisch veranderen', klinkt het.Het Brussels nieuwsmedium Bruzz schreef vorig jaar dat BPI en Immobel 140 miljoen euro investeren in het project. Het nieuwe complex werd ontworpen door de Deense architect Henning Larsen en het Brusselse architectenbureau A2RC Architects. De werken gaan tegen eind 2021 van start.