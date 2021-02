De Gentse vastgoedgroep Alides verankert zich in het topsegment van het Brusselse kantoorvastgoed. Het bedrijf sluit een megacontract van twintig jaar met de Europese Commissie.

De Gentse vastgoedgroep Alides sluit een twintigjarige overeenkomst met de Europese Commissie voor het vruchtgebruik over het Copernicus-gebouw in de Wetstraat. Met een kantooroppervlakte van 13.500 vierkante meter is dat een van de grotere deals in de Brusselse Europawijk, die vorig jaar goed was voor de ingebruikname van 100.000 vierkante meter.

...

De Gentse vastgoedgroep Alides sluit een twintigjarige overeenkomst met de Europese Commissie voor het vruchtgebruik over het Copernicus-gebouw in de Wetstraat. Met een kantooroppervlakte van 13.500 vierkante meter is dat een van de grotere deals in de Brusselse Europawijk, die vorig jaar goed was voor de ingebruikname van 100.000 vierkante meter.Over de financiële details is niets bekend, maar volgens insiders levert het contract Alides jaarlijks 4 miljoen euro op. Dat is meer dan 10 procent van de huidige omzet. "Deze transactie genereert een solide cashflow over een middellange termijn", stelt CEO Rikkert Leeman. "Het stelt ons in staat om een aantal nieuwe projecten, ook in Brussel, gezond te financieren. De transactie is een turbo voor onze groei."De voormalige CEO Sophie Maes liet twee jaar geleden het management over aan Leeman. Het bouwbedrijf van de familie Maes werd eerder voor 60 procent verkocht aan de groep Van Roey, maar de vastgoedpoot bleef integraal in familiale handen. Alides heeft investeringen en ontwikkelingen in vastgoed met een balanstotaal van een half miljard euro. De holdingvennootschap Alides REIM heeft een geconsolideerd eigen vermogen van 250 miljoen euro en een bedrijfscashflow van 24,3 miljoen euro.Alides heeft een ontwikkelingsportfolio van 100.000 vierkante meter in België en drie keer zoveel in Polen, waar het met Revive de scheepswerven van Gdansk herontwikkelt. Het kantoorcomplex Espace Kennedy B. in het Groothertogdom werd verleden jaar verkocht. Driekwart van het resultaat van Alides vloeit voort uit kantoren, de rest uit residentiële projecten.Het Copernicus-gebouw is al meer dan twintig jaar in eigendom van Alides. De herontwikkeling kostte naar schatting 85 miljoen euro. Naast kantoren ontwikkelde Alides ook twaalf appartementen in het gebouw (1500 vierkante meter). "Copernicus breekt met de monofunctionaliteit van de Wetstraat", aldus Rikkert Leeman. "Het is het eerste project dat er radicaal voor zorgt dat er, naast de vele kantoorruimtes, meer bewoning in de wijk komt."Brussel is een belangrijke markt voor Alides, dat er al de Oxygen Office Building, twee hotels en een ambassade ontwikkelde. Het kocht vorig jaar ook het kantoorcomplex Woluwe Gate, dat het eerst zal verhuren om het vanaf 2030 te herontwikkelen. Leeman: "De combinatie van vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar is een voordeel. We kunnen ook beslissen een kantoorgebouw na de ontwikkeling te behouden in onze portfolio. We kunnen onze projecten dus flexibel en over een langere termijn managen, wat ons meer financiële slagkracht geeft."Leeman geeft toe dat het niet vanzelfsprekend is om als van oorsprong Gentse speler in Brussel actief te zijn. "Met de lage rente is het internationale kapitaal bereid te betalen voor kwaliteitsvolle vastgoedprojecten, ook in Brussel", getuigt hij. "Een van onze voordelen is de transparantie, in tegenstelling tot de anonieme of exotische achtergrond van veel andere fondsen. Iedereen weet wie achter Alides staat: de familie Maes met een solide reputatie van meer dan 125 jaar. Bovendien kunnen we als familiale groep sneller schakelen, terwijl onze institutionele of beursgenoteerde concurrenten gebonden zijn aan complexere beslissingslijnen."