De gemiddelde EPC-waarde van een bestaande woning in Vlaanderen bedraagt momenteel 382 kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2) per jaar. Dat blijkt vrijdag uit recente gegevens van Statistiek Vlaanderen. Nieuwbouwwoningen zijn de laatste jaren een stuk energiezuiniger geworden.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat toont hoe energiezuinig een gebouw is. Dit document is sinds 2008 verplicht bij het verkopen of verhuren van woningen en appartementen en is 10 jaar geldig.

De energiescore is het hoogst voor eengezinswoningen (453). Binnen die categorie zijn vooral de vrijstaande woningen het minst energie-efficiënt, met een gemiddelde EPC-waarde van 503. Gesloten bebouwing haalt een lagere energiescore (388) en is dus efficiënter. Twaalf procent van de eengezinswoningen behaalt energielabel A+, A of B, 35 procent heeft label F.

Appartementen zijn meer energie-efficiënt, met een gemiddeld EPC van 277. Zowat 41 procent van de appartementen behaalt energiescore A+, A of B, 10 procent heeft label F.

Nieuwbouwwoningen zijn niet in deze cijfers opgenomen. Die moeten sinds 2006 een bepaald E-peil halen, wat wijst op energiezuinigheid. Tussen 2006 en 2019 is het gemiddelde E-peil van 88 naar 16 gedaald, een daling van 82 procent. Telkens wanneer de eis strenger wordt, neemt ook het gemiddelde E-peil een sprong naar lagere waarden.

