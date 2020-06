Een algemene verlaging van de btw stimuleert projecten in landelijke verkavelingen, zegt Trends-redacteur Hans Brockmans.

De bouw- en vastgoedsector vraagt een btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor de eerste aankoopschijf van 60.000 euro voor een nieuwbouwwoning. Uit ons dossier over vastgoed aan de kust blijkt een stormloop naar de zee van beleggers en mensen op zoek naar een tweede verblijf. Ook in het binnenland wordt een sterke vraag naar panden gesignaleerd. Het ziet er dus naar uit dat de bouw- en vastgoedsector spontaan weer in gang schiet.

Analisten voorspellen wel dat de prijs van woningen dit en volgend jaar met 3 tot 5 procent kan dalen. Dat betekent dat de prijzen het niveau van drie jaar geleden bereiken, toen de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank waarschuwden voor een overwaardering van het residentiële vastgoed in België. Nu al een fiscaal kanon bovenhalen om de sector te stimuleren, is dan ook nutteloos.

Geen fiscaal cadeau voor vastgoedpromotoren.

En ja, het is best mogelijk dat sommige vastgoedpromotoren in financiële problemen komen door deze prijsdaling. De prijs van nieuwbouw steeg in succesvolle regio's door de intrede van extern kapitaal, dat de prijs van gronden sterk deed toenemen. Her en der ontstonden zeepbellen. Heel wat klassieke promotoren zullen deze concurrenten met enig genoegen uit de markt zien verdwijnen.

Een algemene verlaging van de btw stimuleert bovendien projecten in landelijke verkavelingen. Dat gaat in tegen het streven van de Vlaamse regering om de inbreiding van woonkernen te stimuleren en te verdichten. Haaks daarop staat ook de vraag van de Vlaamse regering om de verlaagde btw voor sloop- en heropbouw uit te breiden van enkele kernsteden naar heel het land.

Een selectieve btw-verlaging voor nieuwbouw is een aanvaardbare manier om een beleid te flankeren. Maar een algemene btw-verlaging voor nieuwbouw is op dit moment een fiscaal cadeau voor de sector.

