Het aantal aanvragen voor leningen voor de aanschaf van een woning en herfinancieringen is vorige week in de Verenigde Staten het felst gedaald sinds de financiële crisis.

De maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus wegen op de economie de financiële markten. Lenen wordt duurder in de VS.

Een graadmeter van de Amerikaanse vereniging van hypotheekverstrekkers viel in de week tot 20 maart (vorige vrijdag) 29,4 procent terug. Dat is meteen de grootste terugval sinds het begin van 2009, te midden van de financiële crisis. Het aantal aanvragen van leningen voor de aankoop van een woonst daalde 14,6 procent, bij de herfinancieringen is dat een minus van 33,8 procent.

Gemiddeld ligt een vaste rentevoet bij een 30-jarige lening in de VS op 3,82 procent, het hoogste peil in twee maanden en dat ondanks de renteknip naar bijna nul van de Amerikaanse centrale bank. In eigen land liggen de rentevoeten momenteel een pak lager.

De afname van het aantal aanvragen voor woonleningen kan geïnterpreteerd worden als een voorteken van een afkoelende huizenmarkt - die de laatste tijd in goede doen was in de VS - en dat de herfinancieringen over de piek zijn. Ook andere economische indicatoren wezen al op een terugval.

De maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus wegen op de economie de financiële markten. Lenen wordt duurder in de VS. Een graadmeter van de Amerikaanse vereniging van hypotheekverstrekkers viel in de week tot 20 maart (vorige vrijdag) 29,4 procent terug. Dat is meteen de grootste terugval sinds het begin van 2009, te midden van de financiële crisis. Het aantal aanvragen van leningen voor de aankoop van een woonst daalde 14,6 procent, bij de herfinancieringen is dat een minus van 33,8 procent. Gemiddeld ligt een vaste rentevoet bij een 30-jarige lening in de VS op 3,82 procent, het hoogste peil in twee maanden en dat ondanks de renteknip naar bijna nul van de Amerikaanse centrale bank. In eigen land liggen de rentevoeten momenteel een pak lager. De afname van het aantal aanvragen voor woonleningen kan geïnterpreteerd worden als een voorteken van een afkoelende huizenmarkt - die de laatste tijd in goede doen was in de VS - en dat de herfinancieringen over de piek zijn. Ook andere economische indicatoren wezen al op een terugval.