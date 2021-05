De Europese Commissie heeft de ambitie om de oppervlakte van haar kantoren in Brussel te verkleinen. Dat heeft Europees commissaris voor Begrotingszaken Johannes Hahn dinsdag gezegd. Plannen om Brussel te verlaten, zijn er evenwel niet.

Hahn had dinsdag een videovergadering met de Brusselse minister-president Rudi Vervoort, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet en de Brusselse regeringscommissaris voor Europa Alain Hutchinson over het toekomstige vastgoedbeleid van de Europese instelling. Die wil in beperkte mate telewerk behouden en de komende jaren een aantal gebouwen verlaten. Over de locatie van die gebouwen wilde Hahn op de persconferentie na de ontmoeting niets kwijt, om de effecten op de vastgoedmarkt te beperken. De 'historische' Europese wijk zal evenwel centraal blijven staan in de strategie van de Commissie. Volgens staatssecretaris Pascal Smet maakt ook de Noordwijk deel uit van de plannen van de Commissie. Hahn zelf wilde daar echter niets over zeggen. De Eurocommissaris zei wel nog dat de instelling streeft naar een administratie die milieuvriendelijker, digitaler en moderner is. De totale oppervlakte van de kantoren van de Commissie zal uiteindelijk teruggebracht worden met 25 à 30 procent