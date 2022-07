Een op de vijf Vlaamse huizenkopers ondertekent vandaag digitaal een verkoopovereenkomst. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van vastgoedexpert Hillewaere Vastgoed. Ook sectorfederatie CIB Vlaanderen voorspelt dit jaar evenveel online handtekeningen als in het coronajaar 2020. 'De digitale trend is volledig ingeburgerd en zal niet meer verdwijnen', zegt directeur communicatie Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen.

Digitaal een huis kopen en verkopen is nog maar een vrij recent fenomeen en kreeg door de coronapandemie een serieuze boost.

'Zeker eind 2021, toen de registratierechten wijzigden, zagen we een opmerkelijke piek bij het online ondertekenen', zo zegt Hillewaere Vastgoed. 'In 2019 werd uiterst zelden een overeenkomst digitaal ondertekend', aldus Thijs. 'Toen de overheid ons contactbeperkingen had opgelegd, ging het digitaal ondertekenen met een ruk de hoogte in. Dat resulteerde in 2020 in 18.277 digitale handtekeningen.'

Sinds 1 januari van dit jaar zijn bij de vastgoedexpert maar liefst een op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend. Opvallend: het zijn dan vooral 'habitués', zoals projectontwikkelaars en mensen die vertrouwd zijn met vastgoedtransacties en amper bijkomende vragen hebben, die hun digitale handtekening onder een contract zetten.

Maar ook voor mensen voor wie het fysiek niet mogelijk is om aanwezig te zijn, bijvoorbeeld zieke personen of mensen die in het buitenland wonen, is de digitale handtekening interessant.

