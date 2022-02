BNP Paribas Fortis heeft vrijdag zijn nieuwe hoofdkantoor op de Warandeberg in Brussel officieel in gebruik genomen. Het gebouw, een van de grootste privé-investeringen in vastgoed van de laatste jaren in de hoofdstad, wil een toonbeeld van duurzaamheid zijn.

Het nieuwe gebouw van BNP Paribas Fortis grossiert in glooiingen, bogen en rondingen. Geen enkele buitenmuur is recht. De ligging is uniek, met aan de ene kant het stadspark, aan de andere het Centraal Station en aan de zijkant het museum en de concertzaal van Bozar. De hoogteverschillen tussen die plaatsen zijn architecturaal verwerkt, zodat het gebouw met 100.000 vierkante meter vloeroppervlakte nergens boven de omliggende gebouwen uitkomt. Aan het project is vijf jaar gewerkt, soms met 700 bouwvakkers per dag.

Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis, weigert te zeggen om welk investeringsbedrag het gaat. Het nieuwe hoofdkantoor kan plaats bieden aan 4100 medewerkers van BNP Paribas Fortis. De grootste bank van het land telt 7000 werknemers in de hoofdstad. Een groot deel van hen zal verhuizen naar de Warandeberg. Het aantal vestigingen van de bank in Brussel wordt drastisch ingekrompen, wat een forse besparing op het vastgoedbudget betekent.

De voorstelling van het gebouw stond volledig in het teken van duurzaamheid. Het kantoor heet een voorbeeld te zijn op het gebied van energiebesparing. Het dak is voorzien van 5500 vierkante meter aan zonnepanelen. Regenwater wordt gerecupereerd. In de kelders zijn vier grote waterbassins gebouwd, die het gebouw in de zomer moeten afkoelen en in de winter voor verwarming moeten zorgen. Het energieverbruik in het nieuwe gebouw ligt naar verluidt zeven keer lager dan in het vroegere kantoor op dezelfde plaats.

Op het gebied van duurzame mobiliteit is de ligging vlak bij het Centraal Station een opsteker. Zowat 80 procent van de personeelsleden komt met het openbaar vervoer naar het werk. Er zijn slechts 260 parkeerplaatsen voor auto's, en daarvan worden er binnenkort 160 van een laadpaal voor elektrische wagens voorzien. Ten slotte is er een fietsenstalling voor 330 fietsen.

Het oude kantoor van de Generale Maatschappij in de Koningsstraat, waar de directie van BNP Paribas Fortis tot voor kort resideerde, krijgt een nieuwe functie. Het wordt een prestigieuze onthaalruimte voor vermogende klanten (private banking en wealth management) van de bank.

De ingang van het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis op de Warandeberg. © Belga

