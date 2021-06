Dewaele Vastgoedgroep, de grootste onafhankelijke vastgoedmakelaar van het land, wil zijn netwerk de komende vijf jaar verder uitbreiden met een dertigtal kantoren. Op termijn moet die uitbreiding zowat 150 extra jobs opleveren, meldt het bedrijf.

Dewaele, dat momenteel ongeveer 250 medewerkers telt, is vandaag eigenaar van 43 kantoren verspreid over Vlaanderen en Brussel, maar de groep wil dat aantal de komende vijf jaar fors uitbreiden, zowel via autonome groei als door middel van integraties van bestaande vastgoedkantoren. De vastgoedgroep wil de komende jaren ook verder inzetten op digitalisering, zonder het fysieke contact met de klant uit het oog te verliezen.

De ambitieuze plannen brengen tegelijk enkele veranderingen met zich mee aan de top van de vastgoedgroep. Zo geeft Filip Dewaele na 14 jaar de CEO-fakkel door aan Sofie Spriet, de huidige COO. Vanaf 1 september wordt Filip Dewaele de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

"In tegenstelling tot de evolutie die we bijvoorbeeld bij de banken en verzekeraars zien waarbij verschillende fysieke vestigingen gesloten worden en de klant steeds vaker enkel toegang heeft tot online hulp, geloven wij nog steeds heel hard in lokale verankering onder de vorm van fysieke ontmoetingsplaatsen dicht bij onze klanten, zij het steeds in een slimme combinatie met digitale dienstverlening op maat", aldus Sofie Spriet, de toekomstige CEO.

Dewaele, dat momenteel ongeveer 250 medewerkers telt, is vandaag eigenaar van 43 kantoren verspreid over Vlaanderen en Brussel, maar de groep wil dat aantal de komende vijf jaar fors uitbreiden, zowel via autonome groei als door middel van integraties van bestaande vastgoedkantoren. De vastgoedgroep wil de komende jaren ook verder inzetten op digitalisering, zonder het fysieke contact met de klant uit het oog te verliezen. De ambitieuze plannen brengen tegelijk enkele veranderingen met zich mee aan de top van de vastgoedgroep. Zo geeft Filip Dewaele na 14 jaar de CEO-fakkel door aan Sofie Spriet, de huidige COO. Vanaf 1 september wordt Filip Dewaele de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. "In tegenstelling tot de evolutie die we bijvoorbeeld bij de banken en verzekeraars zien waarbij verschillende fysieke vestigingen gesloten worden en de klant steeds vaker enkel toegang heeft tot online hulp, geloven wij nog steeds heel hard in lokale verankering onder de vorm van fysieke ontmoetingsplaatsen dicht bij onze klanten, zij het steeds in een slimme combinatie met digitale dienstverlening op maat", aldus Sofie Spriet, de toekomstige CEO.