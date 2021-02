Door de coronamaatregelen vindt Batibouw, de grootste beurs voor bouwers en verbouwers in ons land, dit jaar voor het eerst virtueel plaats. Voor organisator Fisa en de exposanten is deze editie een test om na te gaan of er een markt is voor digitale beurzen. 'We evolueren naar een hybride formule', zegt Batibouw-directeur Frédéric Devos.

Straks geen drukbevolkte Heizel met duizenden bouwers en verbouwers die de standen afschuimen op zoek naar inspiratie en technisch advies om hun woondromen vorm te geven. De hallen van Brussels Expo liggen er verlaten bij. Paleis 1 is ingericht als vaccinatiecentrum. Vorig jaar trok Batibouw in negen dagen tijd nog 187.000 bezoekers, dit jaar is er door de coronamaatregelen alleen een virtueel bouwsalon. "Een digitale editie is niet te vergelijken met het fysieke evenement, maar het was belangrijk het momentum niet zomaar voorbij te laten gaan", stelt Frédéric Devos, de directeur van Batibouw. "Zowel de bezoekers als de exposanten waren vragende partij om iets te doen. Wij willen de connectie met hen behouden." Voor de professionals zijn er fysieke vakbeurzen (Installpro, Probuild en Project) gepland op 3 en 4 juni, onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

...

Straks geen drukbevolkte Heizel met duizenden bouwers en verbouwers die de standen afschuimen op zoek naar inspiratie en technisch advies om hun woondromen vorm te geven. De hallen van Brussels Expo liggen er verlaten bij. Paleis 1 is ingericht als vaccinatiecentrum. Vorig jaar trok Batibouw in negen dagen tijd nog 187.000 bezoekers, dit jaar is er door de coronamaatregelen alleen een virtueel bouwsalon. "Een digitale editie is niet te vergelijken met het fysieke evenement, maar het was belangrijk het momentum niet zomaar voorbij te laten gaan", stelt Frédéric Devos, de directeur van Batibouw. "Zowel de bezoekers als de exposanten waren vragende partij om iets te doen. Wij willen de connectie met hen behouden." Voor de professionals zijn er fysieke vakbeurzen (Installpro, Probuild en Project) gepland op 3 en 4 juni, onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Het digitale Batibouw vindt plaats van 27 februari tot en met 7 maart. Frédéric Devos verwacht dat er zo'n 200 exposanten zullen deelnemen. Een fysieke Batibouw- editie verzamelt doorgaans 500 tot 600 exposanten. Beursorganisator Fisa zal zijn broek niet scheuren aan deze digitale editie, maar van een kassucces is geen sprake. "We hebben ervoor gekozen het onlinebeursplatform gratis toegankelijk te maken voor de bezoekers. We zullen zien wat dat geeft. Met 100.000 bezoekers zijn we tevreden, 150.000 zou schitterend zijn", zegt Devos. De digitale plannen stonden bij Fisa al een tijd op de agenda, corona zorgt nu voor een versnelling. "We zijn ervan overtuigd dat beurzen nog altijd hun plaats hebben in het communicatielandschap, maar dat moet worden versterkt met andere toepassingen. Batibouw is een sterk merk. De particuliere bezoeker verwacht dat we meer de rol opnemen van informatieplatform. De bedoeling is dat we de volgende jaren het digitale verhaal combineren met de fysieke beurs. We evolueren naar een hybride formule met functionaliteiten die het hele jaar door toegankelijk kunnen blijven op Batibouw.com", duidt Devos. Hij ziet de digitale beurs als een belangrijke groeipijler voor de toekomst. "Dit geeft ons de mogelijkheid de technologie uit te testen en te zien of er een markt is voor digitale beurzen. We zullen hieruit leren en die lessen nemen we mee naar 2022." Frédéric Devos kwam midden in de coronacrisis aan boord bij Fisa. Hij is een ervaren marketeer die onder meer voor Velux en Hansgrohe heeft gewerkt. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing Batibouw te leiden. Er ligt veel op tafel, we moeten ons heruitvinden. We nemen initiatieven, testen die uit, vragen feedback aan de exposanten en de bezoekers en sturen gaandeweg bij. Zo evolueren we in de juiste richting", meent hij. Ook Pascale Curias, de marketingmanager van Facq, een familiale groothandel in sanitair en verwarming, ziet deze digitale Batibouw-editie als een test. "We rekenen op voldoende potentiële klanten, die op de digitale beurs een afspraak maken om naar een van onze showrooms te komen. Voor ons is een digitale Batibouw een goed platform om de trends en de nieuwigheden te tonen." De bezoekers van de virtuele Batibouw worden begeleid door een chatbot die op basis van trefwoorden een gepast aanbod voorstelt. Geïnteresseerden kunnen chatten of videobellen met de exposanten. Facq, sinds begin dit jaar een onderdeel van de Duitse GC-Gruppe, is een trouwe exposant op Batibouw. Pascale Curias vindt dat Fisa de tijd moet nemen om de bouwbeurs grondig te vernieuwen. "Grote beurzen zien hun publiek afkalven, mensen zoeken en vinden heel veel digitaal. Daarna gaan ze rechtstreeks naar de showrooms. Beurzen moeten meer inzetten op beleving. De bezoekers moeten op een beurs dingen kunnen beleven die ze in een showroom niet kunnen ervaren. Het moet weer een evenement worden", vindt Curias. "De exposanten proberen creativiteit te brengen op de stand, maar ook de beursorganisator moet daarin investeren." "Meer dan 40 procent van de bezoekers van Batibouw zijn mensen met een concreet bouw- of verbouwproject binnen het jaar, dat is gigantisch. Toch geeft meer dan de helft van de bezoekers aan dat ze in de eerste plaats naar Batibouw komen omdat ze op zoek zijn naar inspiratie", zegt Frédéric Devos. "Ze willen dromen, zelfs al weten ze al welke badkamer ze gaan installeren. Die beleving en dat inspirerende is veel moeilijker virtueel tot stand te brengen. Dat zijn troeven van fysieke beurzen." Devos is ervan overtuigd dat Batibouw als massa-evenement terugkomt als de gezondheidscrisis achter de rug is. "Dat blijkt uit onze enquêtes. Een virtuele editie kan nooit alle live-aspecten vervangen." Wienerberger, een producent van gevelstenen en dakpannen, heeft de knoop een paar jaar geleden doorgehakt. "Het is de tweede keer dat we niet deelnemen aan Batibouw. We hebben onze eigen showrooms voor de consumentenmarkt, en ons salesteam voor de zakelijke markt. Dat werkt", zegt Katrien Nottebaert, commercieel directeur en bestuurder. "Wij sluiten de beurs als kanaal niet uit, maar Batibouw moet worden herdacht op het gebied van timing, de doelgroep en het aanbod. Voor het brede publiek is er ook meer beleving nodig. Mensen willen dingen voelen, meemaken. Je moet de mensen kunnen prikkelen met een aantrekkelijk aanbod." Volgens Nottebaert hebben beurzen nog een toekomst als ze zich heroriënteren. "Mensen willen nog altijd gaan shoppen en zien wat er beweegt op de markt. Maar het is niet meer zoals twintig jaar geleden. Het aanbod moet zeer attractief worden gepresenteerd."