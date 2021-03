Vlaams minister van Economie Hilde Crevits neemt een aantal initiatieven om de handelskernen in de Vlaamse steden en gemeenten te versterken en de leegstand tegen te gaan. Zo komt er een 'profploeg', een ploeg van experten, die steden en gemeenten moet adviseren.

De coronacrisis laat ook de handelskernen van steden en gemeenten niet onberoerd. Vorig jaar stond 1 op de 10 handelspanden leeg. "Onze handelskernen bloeden en de crisis heeft een een enorme impact op de beleving in die handelskernen", aldus minister Crevits.

Daarom plant de Vlaamse regering twee ingrepen. Zo komt er een ploeg van experten, de minister spreekt van een 'profploeg', die de gemeenten intensief maar kosteloos zal begeleiden. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over advies rond ruimtelijke planning tot tips over vastgoed, sociale media of het parkeerbeleid. De experten komen ter plaatse en stellen concrete acties voor als een soort SOS Piet voor handelskernen.

Naast die begeleiding komt er ook directe steun via het 'Investeringsfonds Handelskernversterking'. Bedoeling van dat fonds is om leegstaande handelspanden nieuw leven in te blazen. Lokale besturen kunnen een beroep doen op het fonds om leegstaande handelspanden om te vormen.

Lokale besturen kunnen er ook voor kiezen om het handelspand af te breken "om zo zuurstof te brengen in een dorp, gemeente of stad", aldus minister Crevits. De maximale steun die lokale besturen kunnen krijgen is 500.000 euro. Voorlopig is er 10 miljoen euro voorzien voor het investeringsfonds. 'Afhankelijk van het succes kunnen we het bedrag in de toekomst nog optrekken', klinkt het. Meer info: www.vlaio.be/handelskernversterking

De coronacrisis laat ook de handelskernen van steden en gemeenten niet onberoerd. Vorig jaar stond 1 op de 10 handelspanden leeg. "Onze handelskernen bloeden en de crisis heeft een een enorme impact op de beleving in die handelskernen", aldus minister Crevits. Daarom plant de Vlaamse regering twee ingrepen. Zo komt er een ploeg van experten, de minister spreekt van een 'profploeg', die de gemeenten intensief maar kosteloos zal begeleiden. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over advies rond ruimtelijke planning tot tips over vastgoed, sociale media of het parkeerbeleid. De experten komen ter plaatse en stellen concrete acties voor als een soort SOS Piet voor handelskernen. Naast die begeleiding komt er ook directe steun via het 'Investeringsfonds Handelskernversterking'. Bedoeling van dat fonds is om leegstaande handelspanden nieuw leven in te blazen. Lokale besturen kunnen een beroep doen op het fonds om leegstaande handelspanden om te vormen.Lokale besturen kunnen er ook voor kiezen om het handelspand af te breken "om zo zuurstof te brengen in een dorp, gemeente of stad", aldus minister Crevits. De maximale steun die lokale besturen kunnen krijgen is 500.000 euro. Voorlopig is er 10 miljoen euro voorzien voor het investeringsfonds. 'Afhankelijk van het succes kunnen we het bedrag in de toekomst nog optrekken', klinkt het. Meer info: www.vlaio.be/handelskernversterking