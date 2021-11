De Confederatie Bouw schat dat er een investering van 26.000 à 37.000 euro nodig is om een woning te renoveren van een E- of F-label naar een D-label. Dat deelt de Confederatie Bouw donderdagavond mee. De sectororganisatie verwacht een verdrievoudiging van het renovatieritme, nu er een renovatieverplichting komt.

De Vlaamse regering besliste donderdag om vanaf 2023 de renovatie te verplichten voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Daarvoor worden renteloze leningen beschikbaar gemaakt.

De Confederatie Bouw rekent voor hoeveel de meest voor de hand liggende ingrepen kosten, die ook de minste investering vergen. Het gaat om een isolatie van de dakschil volgens de huidige normen (5.000 à 12.500 euro), nieuw buitenschrijnwerk (15.000 euro) en een nieuwe condensatieketel (6.000 à 10.000 euro). In totaal dus 26.000 à 37.000 euro.

Voor een ingrijpende energetische renovatie en voor het behalen van de finale doelstellingen van 2050 blijven er wel nog belangrijke andere ingrepen over, zoals isolatie van de buitenmuren. "Deze ingrepen vergen belangrijke bijkomende investeringen. Maar die kunnen gefaseerd worden uitgevoerd", zegt de Confederatie.

De Confederatie Bouw spreekt overigens van "geen absolute verplichting", omdat elk gezin nog altijd kan beslissen om een andere woning te kopen zonder energetische renovatieverplichting. Positief is dat de kandidaat-koper nu wordt aangezet om te denken in termen van een woonbudget voor de verwerving van een energetisch efficiënte woning, in plaats van een louter aankoopbudget, klinkt het ook.

Tegen het huidige ritme waartegen woningen worden verkocht zal volgens de Confederatie Bouw in 2050 meer dan 90 procent van de bestaande woningen energetisch gerenoveerd zijn. Het ritme waartegen woningen worden verkocht, ligt hoger dan het ritme waartegen nieuwe woningen worden gebouwd. "Door de energetische renovatieverplichting te koppelen aan de verkoop van een woning, zal het renovatieritme verdrievoudigen", zegt de Confederatie.

