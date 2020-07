De Belgische beursgenoteerde vastgoedgroep Cofinnimo blijft uitbreiden in het buitenland.

Nadat eerder deze week de overname werd aangekondigd van een rust- en verzorgingstehuis in Duitsland, maakt de groep vrijdag de verwerving bekend van een zorgcomplex in Nederland.

Cofinimmo telt 46 miljoen euro neer om het zorgcomplex 'Residentie Moermont', met meer dan 220 zorgeenheden, te kopen. Het complex ligt in de Nederlandse stad Bergen op Zoom, niet ver van de Belgische grens.

De zorgvastgoedportefeuille van Cofinimmo in Nederland omvat intussen meer dan veertig panden, met een totale waarde van bijna 350 miljoen euro, geeft Cofinimmo-topman Jean-Pierre Hanin in een persbericht mee.

Nadat eerder deze week de overname werd aangekondigd van een rust- en verzorgingstehuis in Duitsland, maakt de groep vrijdag de verwerving bekend van een zorgcomplex in Nederland.Cofinimmo telt 46 miljoen euro neer om het zorgcomplex 'Residentie Moermont', met meer dan 220 zorgeenheden, te kopen. Het complex ligt in de Nederlandse stad Bergen op Zoom, niet ver van de Belgische grens. De zorgvastgoedportefeuille van Cofinimmo in Nederland omvat intussen meer dan veertig panden, met een totale waarde van bijna 350 miljoen euro, geeft Cofinimmo-topman Jean-Pierre Hanin in een persbericht mee.