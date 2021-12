De geplaagde Chinese vastgoedreus Evergrande zet alle zeilen bij. Het bedrijf heeft de bouw van de meeste van zijn projecten intussen opnieuw opgestart en wil de oplevering van zijn woningprojecten versnellen, zei voorzitter Hui Ka Yan.

Evergrande torst zowat 265 miljard euro aan schulden. Het miste al de deadline van twee rentebetalingen en ook leveranciers klaagden al wanbetaling aan. Om zijn schulden af te lossen, probeerde het bedrijf al massaal activa van de hand te doen. Onlangs kondigde Evergrande ook aan dat het een schuldherschikking wil onderhandelen met buitenlandse schuldeisers.

Intussen maakt Evergrande vaart met de oplevering van zijn woningprojecten in aanbouw, zo laat het bedrijf weten. Terwijl begin september zowat de helft van de projecten waren herstart, gaat het nu om bijna 92 procent. Het aantal bouwvakkers dat aan de slag is steeg in dezelfde periode met 31 procent to 89.000.

'Zolang we goed werk leveren bij de heropstart van het werk, de productie en de bouw, zullen wij in staat zijn om huizen op te leveren aan kopers, de verkoop en de activiteiten te hervatten en te allen prijze de schulden af te betalen', zei Hui Ka Yan.

De doelstelling is om deze maand 39.000 appartementen op leveren, vier keer meer dan het maandelijkse gemiddelde sinds september (minder dan 10.000). Het is dan ook zaak dat Evergrande 'op volle snelheid sprint' om het doel te halen, aldus de voorzitter.

